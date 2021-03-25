Вища освіта в Голландії: вступити легше з Karandash

Освітнє агентство Karandash допомагає абітурієнтам вступати в найкращі ВНЗ по всьому світу. Організовує зарахування і супроводжує майбутніх студентів на всіх етапах.

Агенція працює з 2013 року, щорічно бере участь у світових виставках і конференціях з навчання за кордоном: ICEF, Alphe Conferences і Study World, BBSN і NABSW. Компанія Karandash — лідер на ринку, про що свідчать відгуки більше ніж 2 тис. задоволених клієнтів.

Освітнє агентство дає гарантії на зарахування для українців. 99% абітурієнтів вступають до університету мрії, ⅓ студентів отримують стипендію або знижку на оплату вартості навчання.

Одна зі спеціалізацій агенції — вища освіта в Нідерландах. Менеджери компанії особисто відвідують голландські навчальні заклади, проводять їх оцінку, спілкуються з викладачами. Завдяки цьому Karandash співпрацює тільки з кращими університетами.

Навчання в Голландії: головні переваги

Навчання в Нідерландах — це краща освіта за прийнятною ціною. Вартість навчання в Голландії набагато нижче, ніж в США, Канаді або Британії, але якість викладання не поступається вишам цих країн. 10 нідерландських університетів входять до списку ТОП-200 кращих вишів світу. Це показник високих стандартів навчання.

Ще одна перевага голландських університетів — для вступу не потрібно додатково вчитися після української школи. Зарахування можливо в перший же рік після випуску на підставі атестата і результатів міжнародного іспиту з англійської.

Компанія Karandash допоможе вступити до ВНЗ Нідерландів ще простіше і швидше. Візьме на себе весь процес:

Проведе профорієнтаційні тести й допоможе вибрати спеціальність.

Підбере список кращих навчальних закладів, які підійдуть саме під ваш запит.

Допоможе з вибором освітньої програми.

Займеться організаційними питаннями: спілкування з представниками університету при зарахуванні, збір і відправлення потрібних документів для вступу.

Відкриє навчальні візи на будь-який термін.

Забронює авіаквитки, знайде місце для проживання.

Освіта в Голландії під час карантину

Нідерландські університети повністю адаптувалися до карантинних умов і проводять навчання очно, з дотриманням необхідних заходів безпеки. В'їзд до Голландії зі студентською візою відбувається без проблем. Необхідність проходження карантину та здачі тесту на COVID-19 залежить від конкретної епідемічних обставин в Україні та Нідерландах.

Дізнайтеся ще більше про європейську освіту у менеджерів Karandash за телефонами: +38 (096) 960-36-80 або +38 (050) 313-10-21.