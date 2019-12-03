Зі "Слуги народу" вигнали трьох нардепів: названо імена

У вівторок, 3 грудня, глава Верховної Ради Дмитро Разумков офіційно оголосив про вихід зі складу фракції "Слуга народу" депутатів Антона Полякова, Анни Скороход та Романа Іванісова.

Про це Разумков заявив із трибуни парламенту під час парламентського засідання.

Скороход і Полякова виключили з фракції 15 листопада, а Іванісова – 2 грудня.

"Їх (Скороход і Поляков – ред.) виключили за порушення домовленостей щодо спільної позиції щодо тих питань, за якими фракція виробила спільну позицію", – зазначив заступник голови монобільшості Олександр Корнієнко.

Зазначимо, що з трибуни виступив нардеп Ігор Гузь, який зажадав від скандального представника "Слуги народу" Іванісова здати мандат. На що Разумков відповів, що Іванісова вже виключили з фракції.

"Депутатська фракція політичної партії "Слуги народу" на своєму засіданні 2 грудня ухвалила рішення виключити з депутатської фракції Іванісова Романа Валерійовича", – повідомив спікер.

Верховна Рада

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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