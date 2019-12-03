Зі "Слуги народу" вигнали трьох нардепів: названо імена

У вівторок, 3 грудня, глава Верховної Ради Дмитро Разумков офіційно оголосив про вихід зі складу фракції "Слуга народу" депутатів Антона Полякова, Анни Скороход та Романа Іванісова.
Про це Разумков заявив із трибуни парламенту під час парламентського засідання.
Скороход і Полякова виключили з фракції 15 листопада, а Іванісова – 2 грудня.
"Їх (Скороход і Поляков – ред.) виключили за порушення домовленостей щодо спільної позиції щодо тих питань, за якими фракція виробила спільну позицію", – зазначив заступник голови монобільшості Олександр Корнієнко.
Зазначимо, що з трибуни виступив нардеп Ігор Гузь, який зажадав від скандального представника "Слуги народу" Іванісова здати мандат. На що Разумков відповів, що Іванісова вже виключили з фракції.
"Депутатська фракція політичної партії "Слуги народу" на своєму засіданні 2 грудня ухвалила рішення виключити з депутатської фракції Іванісова Романа Валерійовича", – повідомив спікер.
Верховна Рада
Як повідомляв OBOZREVATEL:
народний депутат України з фракції "Слуга народу" Іванісов відбував покарання за зґвалтування.
Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка заявив, що Іванісов має погашену судимість за зґвалтування.
Також з'явилися резонансні документи щодо Іванісова – вирок суду, яким його визнали винним у груповому зґвалтуванні, а також указ другого президента Леоніда Кучми про помилування чинного парламентаря.
Заступник глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук сказала, що Іванісова виключили з політсили.
Анна Скороход була виключена з фракції "Слуга народу" 15 листопада на закритому засіданні. Разом з нею вигнали Антона Полякова.
15 листопада на закритому засіданні фракції "Слуга народу" з її лав виключили нардепа Антона Полякова.
Президент Володимир Зеленський зрадів гучним виключенням зі "Слуги народу". Він пишається тим, що "триває очищення".
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