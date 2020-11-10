З'явилося нове фото "зниклого" Кернеса з "Шаріте"

З'явилася перша фотографія Геннадія Кернеса, який був переобраний мером Харкова на третій термін.

Знімок зроблений в клініці "Шаріте", де лікується міський голова, повідомляє "Сегодня".

На фото також є підпис від Кернеса: "Передаю привіт всім харків'янам! І окремий привіт всім, хто мене втратив".

Як повідомляв OBOZREVATEL правоохоронці відкрили кримінальне провадження через зникнення мера Харкова Геннадія Кернеса. Воно було відкрите після того, як відповідну заяву подав керівник однієї з громадських організацій. Заявник зазначив, що з 61-річним чоловіком відсутній зв'язок і його місцезнаходження невідоме.

Однак пізніше поліція закрила справу. Повідомлення про розслідування за статтею 115 (Умисне вбивство) з позначкою "без вісті зниклий" видалили з сайту правоохоронців після виходу новин в ЗМІ.

Нагадаємо, що Кернеса, який переобрався на виборах 25 жовтня, офіційно зареєстрували мером Харкова.