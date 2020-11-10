З'явилося нове фото "зниклого" Кернеса з "Шаріте"
На знімку зображений мер Харкова Геннадій Кернес під крапельницею
Також крім привітання харків'янам, міський голова передав привіт тим, хто його втратив
З'явилася перша фотографія Геннадія Кернеса, який був переобраний мером Харкова на третій термін.
Знімок зроблений в клініці "Шаріте", де лікується міський голова, повідомляє "Сегодня".
На фото також є підпис від Кернеса: "Передаю привіт всім харків'янам! І окремий привіт всім, хто мене втратив".
Як повідомляв OBOZREVATEL правоохоронці відкрили кримінальне провадження через зникнення мера Харкова Геннадія Кернеса. Воно було відкрите після того, як відповідну заяву подав керівник однієї з громадських організацій. Заявник зазначив, що з 61-річним чоловіком відсутній зв'язок і його місцезнаходження невідоме.
Однак пізніше поліція закрила справу. Повідомлення про розслідування за статтею 115 (Умисне вбивство) з позначкою "без вісті зниклий" видалили з сайту правоохоронців після виходу новин в ЗМІ.
Нагадаємо, що Кернеса, який переобрався на виборах 25 жовтня, офіційно зареєстрували мером Харкова.