Зв'язки і досягнення: що відомо про нового міністра Кабміну

Верховна Рада України в четвер, 29 серпня, призначила міністром Кабінету міністрів Дмитра Дубілета. OBOZREVATEL дізнався, хто він такий.

Новий міністр, кандидатуру якого підтримав 281 нардеп, є сином ексголови правління ПриватБанку Олександра Дубілета.

Дмитро Дубілет народився 8 жовтня 1985 року в Дніпрі. Він здобув освіту, зокрема, у США та Німеччині, Лондонській бізнес-школі, а також у КНУ Шевченка, де закінчив факультет міжнародних відносин.

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На початку кар'єри новопризначений міністр заснував стартап Fine, у 2010 році вступив на роботу в індійську компанію Infosys і став керівником проектів у MasterCard.

У 2010-2016 роках він був IT-директором ПриватБанку. Паралельно з 2015 року Дмитро Дубілет займався розвитком порталу iGov – порталу держпослуг, який повинен боротися з корупцією і підвищувати ефективність роботи чиновників.

У 2016 році він разом зі своїм батьком, а також Олегом Горохівським, Михайлом Рогальським та іншими – заснував проект FinTech Band із надання IT-послуг українським банкам.

У 2017 році він запустив Monobank – перший в Україні банк без відділень, який надає послуги з допомогою мобільних додатків і працює за ліцензією Universal Bank.

Дмитро Дубілет facebook.com/dubilet

Відзначимо, по суті міністр Кабміну відповідає за безперебійну роботу головного органу виконавчої влади.

Під керівництвом Дубілета співробітники Секретаріату Кабміну будуть перевіряти, наскільки міністерства виконують взяті на себе зобов'язання.

Як писав OBOZREVATEL, депутат від фракції "Слуга народу" Євген Шевченко сперся на Конституцію України під час першого засідання Верховної Ради 9-го скликання.

Відповідний знімок активно обговорюють користувачі мережі. Відзначимо, у такий спосіб депутат позував біля трибуни для фотографії.

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