Зв'язався з людьми Манафорта: стало відомо, як Зеленський добивається симпатії Трампа

Президент України Володимир Зеленський користується послугами американських лобістів, щоб домогтися симпатії Дональда Трампа.

Про це йдеться в аналітичній статті газети The New York Times, переклад якої надало українське видання "Страна". Уточнюється, що Зеленський як і раніше потребує підтримки з боку адміністрації США.

"Під час своєї кампанії та на початку свого президентства Зеленський заявив, що йому не потрібно наймати лобістів. Проте, за кілька тижнів до обрання Зеленського в квітні його радники спокійно працювали з лобістською фірмою "Сигнал Груп" у Вашингтоні, щоб організувати зустрічі з представниками адміністрації Трампа, а також з представниками офісу Конгресу і аналітичними центрами, які зосереджені на Україні в її відносинах із США", – йдеться в матеріалі.

Трамп і Зеленський колаж

Уточнюється, що Зеленський дистанціювався від цієї домовленості, хоча "Сигнал Груп" повідомила, що їй було виплачено близько 70 тисяч доларів через адвоката на ім'я Маркус Коен, який заявляв, ніби гроші надходили з кишені президента України.

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"Дискусії про наймання лобістів вже розділили команду Зеленського. Деякі стурбовані тим, що найм лобістської фірми зі зв'язків із Трампом може поставити під загрозу підтримку демократів. А дехто побоюється взагалі зв'язуватися з лобістами з компанії "К-Стріт" через справи Пола Манафорта. Представник однієї з фірм, "Mercury Public Affairs", яка працювала з Манафортом над його діяльністю в Україні, зустрілася в Києві минулого місяця з головним помічником Зеленського. Лобіст Брайан Ланца, який має зв'язки з Білим домом та Трампом і перебувал в Україні щодо непов'язаних із цих справ", – додали в матеріалі.

Володимир Зеленський і Дональд Трамп Україна.ру

Зустріч була організована адвокатом Ендрю Маком, який минулого місяця зареєструвався у Міністерстві юстиції як неоплачуваний лобіст Зеленського. А інша фірма "Prime Policy Group" також має зв'язок з Манафортом. Фірма представляла і інших клієнтів в Україні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в серпні було оприлюднено документ Міністерства юстиції США, який свідчить про підтримку Зеленського лобістською компанією Signal Group Consulting.

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