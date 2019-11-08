''Зволікає'': нардеп від "Слуги" розкритикував і закликав звільнити Рябошапку

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка більш ніж місяць гальмує зняття недоторканності з нардепа Бориса Приходька.

Про це OBOZREVATEL розповів депутат від "Слуги народу" Антон Поляков. За його словами, Генпрокуратура ще раніше встановила, що Приходько зі спільниками вкрали 2 млрд грн, але жодних заходів для затримання фігуранта не вживається. Йдеться про можливу аферу, яку той міг провернути, будучи заступником голови Національного банку.

"У Дарницькому райсуді Києва триває судовий розгляд. Для подальшого просування справи необхідний дозвіл від Верховної Ради на притягнення Приходька до відповідальності.

Нардеп Антон Поляков

І зараз "вирішується питання" про ініціювання відповідного подання до Верховної Ради. А Рябошапка ще місяць тому на фракції мені повідомив, що це подання лежить у нього на столі. Але чому він його не підписує – не зміг відповісти", – пояснив Поляков.

Саме тому нардеп від "Слуги" збирає в парламенті підписи за відставку Рябошапки. Також Полякова обурили слова представника "Голосу" Ярослава Юрчишина в ефірі ObozTv. Тоді політик заявив, що депутат від "Слуги" робить висновки поспішно, тому що прокуратура ще до кінця не ознайомилася з можливим злочином.

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Зазначимо, справа обвинуваченого в корупції нардепа Бориса Приходька стосується можливої махінації на суму 2,069 млрд гривень, за курсу долара 1 до 8. Ще на початку 2014 року ГПУ встановила, що Приходько за попередньою змовою з головою правління ПАТ "Аграрний фонд" Олександром Кірюком і службовими особами ПАТ "Брокбізнесбанк", а саме з головою наглядової ради Денисом Бугаєм, заволоділи особливо великою сумою коштів із "Аграрного фонду".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Одним із перших ініціативу про висловлення недовіри генпрокурору Руслану Рубошапці підтримав депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський.

Раніше Дубінський звинувачував Рябошапку в тому, що той нібито відкладає узгодження тексту підозри одеському активісту Сергію Стерненку, який вбив людину під час самооборони.

Антон Поляков заявив, що його намагаються виключити з фракції за збір підписів проти Рябошапки.

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