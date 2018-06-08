Звільнення в'язнів Кремля: Порошенко зробив заяву

Президент України Петро Порошенко заявив, що питання звільнення українських політв'язнів у Росії буде одним з пріоритетних на зустрічі міністрів закордонних справ.

"11 червня Павло Клімкін вирушає на зустріч міністрів закордонних справ країн Нормандського формату. І першим питанням, крім запровадження миротворчої місії, режиму припинення вогню та імплементації Мінських угод, є питання заручників. Ми вже погодили і скоординували нашу позицію, французька та німецька сторони нас підтримують" , - сказав він на зустрічі з сім'ями українських заручників, передає прес-служба глави держави.

Порошенко зазначив, що представник України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко офіційно передала лист зі списком із 23 росіян, які здійснювали шпигунську діяльність в Україні для обміну.

Крім того, глава держави звернувся до уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денисової зробити все, щоб отримати можливість відвідати політв'язнів d окупованому Криму.

Він також нагадав, що зустрівся з принцесою князівства Ліхтенштейн Софією, з якою домовився, що вона підніме питання про забезпечення регулярного допуску та гуманітарної допомоги Червоного Хреста до українських в'язнів. Порошенко зазначив, що питання звільнення заручників присутнє у всіх міжнародних переговорах.

Президент попросив передати українцям в російських в'язницях, що країна продовжить боротися за їхнє звільнення. Крім того, він звернувся до голодуючих: "Ви всі потрібні нам живими".

Глава держави також підтримав заяву політв'язня Володимира Балуха зі створення консультативно-координаційної ради при президенті, яка повинна підвищити ефективність звільнення в'язнів, захистити права і свободу громадян в Криму і поліпшити інформаційну складову в боротьбі з російською пропагандою.

Порошенко доручив опрацювати це питання і підготувати відповідний Указ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Геращенко розповіла, що направила офіційного листа з прізвищами і проханням надати відповідь щодо обміну полоненими, зазначивши, що російська сторона відхрестилася від своїх громадян.