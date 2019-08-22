Звільнення політв'язнів: в Україні розповіли, чого вимагає Росія

Повернення українських військовополонених моряків та інших політв'язнів з Росії є предметом торгу за повернення РФ в G8.

Про це заявила "5 каналу" заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль, зазначивши, що українське посольство в РФ готове в будь-який момент включитися в процес звільнення в'язнів Кремля.

За її словами, станом на вечір середи, 21 серпня, ніякої офіційної інформації російська сторона не надала.

Олена Зеркаль РБК-Україна

"Розмова – на рівні президентів. І це питання знаків і кроків. Якщо сьогодні пролунали заяви про те, що президент Трамп і президент Макрон розглядають можливість повернення Росії до клубу великих держав, то звичайно, це вимагає від президента Путіна також якихось кроків, про які йшла мова на зустрічах з президентом Трампом або президентом Макрона. І повернення наших політв'язнів і моряків, звичайно, завжди обговорюється на всіх політичних рівнях ", – сказала Зеркаль.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Трамп заявив, що виступає за повернення Росії до "Великої вісімки", звідки її виключили після анексії українського Криму.

Його ідею в телефонній розмові підтримав Макрон. Лідери домовилися покликати Путіна на наступний саміт в 2020 році.

Французький президент також сказав, що питання про повернення Росії в формат G8 і "реанімації" відносин між Росією і ЄС залежить від прогресу у врегулюванні "української кризи".

У МЗС Росії у відповідь на цю інформацію заявили, що "чекають конкретних пропозицій".

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