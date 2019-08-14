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Звільнення Безсмертного: генерал розкрив причину

2.2т Читати матеріал російською

Представник України у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Роман Безсмертний втратив посаду через надмірну публічність.

Таку думку висловив у ефірі ObozTV генерал-майор запасу Збройних сил України Володимир Гаврилов. За його словами, гучні заяви Безсмертного про вихід з Мінських домовленостей не були узгоджені із західними партнерами України.

Гаврилов відзначив "занадто незбалансовану публічність" політика.

"Це зіграло не на його користь. Безсмертний – дуже позитивна особа з точки зору патріотизму, ставлення до проблеми, свого бачення, генерації ідей, але має бути баланс", – вважає він.

За словами генерала, зі зміною влади в Україні має відбутися перезапуск нормандського формату і Мінських домовленостей.

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"Цей процес дуже делікатний, там багато питань, які мають бути обговорені у вузькому колі спочатку. Весь цей процес має бути дуже контрольованим. Всі люди, які беруть участь у цьому процесі, повинні розуміти правила гри. А правила такі – мінімум публічності кожного з них", – наголосив Гаврилов.

На питання, чи повинна Україна прислухатися до заклику Безсмертного і вийти з Мінських домовленостей, генерал відповів: "У нас немає інших форматів врегулювання цього конфлікту. Тому перш ніж говорити, що ми виходимо з Мінська, у нас має бути певний, обговорений і ухвалений інший механізм, який влаштовує зокрема наших іноземних партнерів".

"Ми в цьому процесі перебуваємо з Німеччиною і Францією, і зараз є бажання підтягнути США. Перш ніж робити такі заяви, треба зрозуміти позицію інших учасників цих процесів", – підсував він.

Роман Безсмертний

Роман Безсмертний

times.com.ua

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Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV мінські домовленості Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особи
Роман Безсмертний Володимир Гаврилов
Місце
Україна
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Основной причиной увольнения Безсмертного, как полагают большинство политических экспертов на Украине. был.пинок под задок.
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филипп филипыч
филипп филипыч
неужели дошло? я еще вчера писал: филипп филипыч 13.08.2019 15:42 с 15 года на этой должности. знаменитая его фраза: "устал подносить патроны тем, кто не умеет стрелять". и этот чувак должен был договариваться о мире? теперь понятно почему с 15 года ничего не сделано.
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