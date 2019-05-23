"Звідки такі цифри?" Зеленського спіймали на недостовірній соціології

Президента України Володимира Зеленського дорікнули в недостовірності соціологічних даних, якими гарант користувався, коли говорив про необхідність розпуску Верховної Ради.

Про це у Facebook повідомила директор фонду Демократичні ініціативи, соціолог Ірина Бекешкіна.

"Читаю на сайті президента України: "Головним аргументом для розпуску Верховної Ради є дуже низька довіра громадян України до цієї інституції – 4%. Це – оцінка роботи парламенту і найвагоміший аргумент для припинення його повноважень". Я так розумію, що в офіційних документах повинні бути точні цифри. Тому в мене питання: звідки взялися 4%?", – зазначає вона.

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Бекешкіна додала, що в лютому група Рейтинг провела опитування, згідно з яким рівень довіри до парламенту становив 12%.

"12% – замало? А ось у грудні 2015 року, через рік після обрання, повна і переважна довіра до ВР, згідно з опитуванням Дем. ініціатив і КМІС, – 9,5%. Тобто, за цією логікою, розпускати ВР треба було вже через рік після обрання?" – підкреслила експерт.

Соціолог додала, що в грудні 2016 року рівень довіри становив також 12%, через рік – 9%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський на зустрічі з лідерами парламентських фракцій пояснив, чому вирішив розпустити Верховну Раду і відкрити шлях до дострокових виборів.

"Головним аргументом для розпуску Верховної Ради є дуже низька довіра громадян України до цієї інституції – 4%. Це – оцінка роботи парламенту і найвагоміший аргумент для припинення його повноважень. Як гарант Конституції я зобов'язаний гарантувати права громадян України. Юридична підстава для розпуску – з 2016 року не існувало коаліції", – заявив Зеленський.

Раніше соціолог пояснила, що Зеленський переміг на виборах президента України з рекордними 73,22% голосів виборців завдяки своїй невизначеності. В українському суспільстві існував попит саме на такого лідера.

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