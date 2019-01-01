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Денис Казанський
Денис Казанський
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Звернення Зеленського вийшло слабеньким

21.3т

Бачу, багато хто обурився, що на каналі 1+1 замість новорічного звернення Порошенка показали звернення Зеленського. Не знаю, як вам про це сказати...

Можливо для когось це стане шоком, але справа в тому, що у нас немає закону, який би зобов'язував телеканали показувати звернення президента. Приватний телеканал не зобов'язаний цього робити. Якщо редакції (або власнику) такого каналу хочеться, вони можуть показати хоч свого кота у капелюсі Санти - у нас, на щастя, демократія. Є гроші на свій телеканал - показуй хоч Зеленського, хоч Ківу.

Звернення Зеленського вийшло слабеньким

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Окремі люди у стрічці пережили цей інцидент, як особисту трагедію. Сварилися, писали прокльони на адресу плюсів. Але у тих, кому не подобається Зеленський, є чудова можливість переключити канал і дивитися те, що йому більше до вподоби, ось і все. Новорічне звернення президента транслювали інші національні телеканали, отже вибір був. Ми ж не у Північній Кореї.

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На пострадянському просторі чомусь вважається, що новорічне привітання керівника - мало не священний ритуал. Але за межами колишнього СРСР до цього зовсім інше ставлення. Трамп, наприклад, взагалі виклав ролик з новорічними привітаннями у Твіттері. Відео тривалістю лише 1:53 записано вдень, мінімум пафосу, випадковий фон, ніякої новорічної атрибутики.

Звернення Зеленського вийшло слабеньким

Звернення Зеленського, до речі, вийшло слабеньким. Дивно, що не написали йому більш проникливого виступу з такої нагоди. Як і раніше кидається в очі, що вигаданий політик Голобородько з серіалу виглядає цікавіше, ніж реальний політик Зеленський, хоча тексти обом пишуть одні і ті ж люди.

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Автор
Денис КазанськийДенис Казанський
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Джерело
Джерело:Facebook Дениса Казанского
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Комментарии на сайте не модерированы
Данилюк Юрій
Данилюк Юрій
В Україні звичайно демократія і висуватися в президенти може кожен хто відповідає вимогам чинного законодавства. Я навіть не хочу обговорювати кандидатуру Зеленського. Зрештую все розтавлять вибори. Я лише проти того, що один із каналів запропонував нам в Новорічну ніч. А "плюси" пропонують нам взяти участь у дешевому шоу під назвою вибери- блазня. Я згоден з тезою, що кожен народ заслуговує на відповідного лідера. Але ж не до такої міри. Після того, як Беня лишився всіх очікуваних бонусів за те, що відкрито виступив проти "руцького міра", він через свої медіа вирішив взяти ревенш. І це примітивне шоу із народним клоуном таке ж вульгарне і цінічне як і 95% його жартів з екрану. Я не маю нічого проти Зеленського, як і не підтримую Порошенка. Але я гидуюся того, яку замовну і дешеву компанію готують журнашлюшки "плюсів". Одне діло це пошло-бородаті жарти зі сцени для "неискушенной" публіки, а інше доля держави. І замість того, щоб обєктивно давати інформацію і допомогти людям зробити правильний вибір ці "слуги Бєні" пропонують шоу обіженого олігарха.
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Мирошниченко Владимир
Мирошниченко Владимир
Данилюк Юрій, Більших клоунів, як Порошенко і Ляшко в Україні немає.
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Алексеев Гергий
Алексеев Гергий
Зачем ты, Вова, слушаешься Бениных советов?! Ведь толк от нанятого олигархом президента-комика никчемный, никакой! Не дашь «с подсказки из Женевы с Тель-Авивом» никаких ответов, Ещё и «квартал» свой в момент отправишь в безызвестность и покой.
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Підпузько Микола
Підпузько Микола
Згоден, виступ не Голобородька. До дебатів з Тимошенко, сподіваюсь, Д. Гордон зможе підготувати Зеленського краще? Нібито він в цьому зацікавлена особа, Про це говорить факт голосування на творчому вечорі Гордона в Кривому розі(не знаю, може і по другим містах). А цікаво хто буде переможець, щоб потім дебатувати з Порошенко?! Як вам такий розклад?...
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