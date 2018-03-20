14 березня 2018 року Верховний Суд в складі колегії суддів Касаційного цивільного суду – судді-доповідача Юлії Черняк, суддів Бориса Гулька, Дмитра Луспеника, Сергія Хопти та Олени Білоконь – задовольнив заяву українських громадян Сергія та Валентини Світличних про встановлення юридичного факту їх вимушеного переселення з території Луганської області внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України та окупації частини території нашої країни.

Цим рішенням поставлено крапку у 19-місячній судовій епопеї родини переселенців, які вимушено залишили свій дім в результаті російської агресії та окупації частини території Донбасу. На цей результат працювала вся команда "Сили права".

Слідом за даним рішенням вищої судової інстанції тисячі українських громадян, які постраждали від російської збройної агресії, – вимушені переселенці, родини загиблих, солдати, які отримали поранення та каліцтва, – звернуться до всіх судів країни з аналогічними заявами, підготовленими нашою юридичною командою.

У зв'язку з цим "Сила права" звертається до всіх, кому країна довірила вершити правосуддя.

За офіційною статистикою ООН кількість біженців в світі наближується до 70 мільйонів осіб і росте в геометричній прогресії. Так буде допоки за цими цифрами цивілізований світ не бачитиме понівечену долю кожної людини, її благання та надію.

У всьому світі розпочалися тектонічні зміни, рушійною силою яких є зростаюче усвідомлення кожною людиною своїх прав.

Ера подвійної моралі та статики великих чисел, на яких впродовж довгих років будувалася вся світова політика, добігає кінця.

Сьогодні цивілізація знаходиться на межі, за якою або буде вироблена нова модель мирного співіснування та розвитку, або розпочнуться нові світові війни.

Обрати у такій критичній ситуації правильний шлях можна лише на основі адекватної оцінки того, що відбувається. Це дозволить виробити механізми своєчасного впливу на спроби зародження диктаторських клептократичних режимів у всьому світі та створити нові ефективні механізми запобігання агресії.

По суті, мова йде про історичний вибір між силою права та правом сили.

Справедливе рішення оновленого Верховного Суду у справі однієї з сотень тисяч українських родин, які постраждали від російської агресії та окупації, послужить не лише основою для відродження правосуддя в нашій країні, а й прикладом, який підштовхне цивілізований світ до осмислення того, що відбувається, і вироблення нових механізмів підтримання миру.

Всеукраїнський правозахисний рух "Сила права"