Пане Президенте!

Звертаюся до Вас як міський голова Дніпра, член політичної ради і співзасновник партії "Пропозиція".

Сьогодні ми разом із колегами – українськими мерами і нашими партійцями – йдемо до ЦВК і до Вашого офісу на Банковій, щоб нагадати про основні обов’язки президента – захист і дотримання конституційних прав і свобод громадян.

Про те, що у цій країні саме Ви і є гарантом Конституції.

І саме зараз ці права в Україні нахабно і цинічно порушуються Вами, вашим оточенням, підлеглими і членами вашої команди.

38-ма стаття Конституції̈ України гарантує громадянам право вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Але сьогодні члени вашої партії роблять усе, щоб знищити це право.

Спочатку ваша команда ввела норму, яка зобов'язує кандидатів до органів місцевого самоврядування балотуватися тільки від політичних партій.

Далі Ви і ваше оточення намагаєтесь тиснути на політичних опонентів надуманими кримінальними справами і обшуками в міських радах.

Нині ж ваша команда перейшла до відвертих порушень закону і будь-яких норм права і моралі – не допускаючи членів партії "Пропозиція" до участі у виборах.

Йдеться про ситуацію в Умані, де місцева ТВК абсолютно безпідставно зняла з реєстрації чинного міського голову Олександра Цебрія, котрий має найбільшу підтримку жителів.

Цинізм ситуації в тому, що одночасно тервиборчком зареєстрував ще двох Олександрів Цебріїв – "клонів" міського голови.

Також кандидатів "Пропозиції" безпідставно відмовляються реєструвати в Енергодарську міську раду та Івано-Франківську обласну раду.

Створення "клонів" і безпідставне зняття з виборів – це старі прийоми політичних аферистів і брудні технології політичної боротьби, котрі, чомусь, знову стали популярними саме напередодні цих місцевих виборів, і саме за Вашого президентства.

Майже в кожному місті, де висуваються кандидати на посаду очільників міст від "Пропозиції", ТВК зареєстрували по декілька клонів чинних міських голів.

Не хочеться вірити, що Вам як президенту вигідна ця гра без правил.

Ці підлі прийоми політичної боротьби в тих містах, де кандидати вашої команди не мають шансів на перемогу.

Або ж Ви та ваша команда так боїтеся місцевих виборів і лідерів місцевого самоврядування, що навіть готові нехтувати Конституцією і обов’язками президента.

Невже це така відповідь на перспективу нищівного програшу на прийдешніх виборах?

Володимире Олександровичу!

Будьте чесним з українцями та із самим собою. Припиніть свавілля місцевих ТВК і ваших підлеглих.

Захищайте Конституцію України, дайте громадянам право обрати місцеву владу, якій вони довіряють і яку насправді підтримують.

Не перетворюйте вибори до органів місцевого самоврядування на поганий спектакль і фарс, за який буде соромно перед усіма демократичними країнами та світовими лідерами.

Хочу, щоб ви почули вислів, котрий стосується політиків: "Це не злочин, це гірше – це помилка". Саме помилки можновладців стають найгіршими злочинами. Пам’ятайте про долю ваших попередників – від ганьби до втечі за кордон.

У вас ще є час усе виправити. Сподіваюсь на ваш здоровий глузд і почуття справедливості.

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