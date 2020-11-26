Звернення до Зеленського: у вас ще є шанс відштовхнутися від дна

Звернення глави редакційної ради OBOZREVATEL Михайла Бродського до президента України Володимира Зеленського:

Минуло півтора року відтоді, як ви завершили своє блискуче Instagram-шоу й перемогли на виборах. Точніше буде сказано, взяли на себе відповідальність за добробут народу, безпеку й життя конкретних людей.

Резюме: бездарно, немудро, безсовісно і байдуже.

Що ми маємо за півтора року вашого правління: практично настав дефолт, відсутність грошей у держбюджеті, турборежим, який призвів до повного захоплення влади купою бездарних, тупих виконавців (кухарок і ліфтерів), обігрітих променями вашого рейтингу.

Визнаю, є якісь симптоми, осередки здорового. Але цих боязких раціональних кроків не вистачає для повноцінного оздоровлення молодої європейської держави.

Тому я зобов'язаний відверто запитати вас:

чому ви, починаючи будувати приватну фірму "95 квартал", залучали найкращих режисерів, гумористів? Відповідь здається очевидною: завдяки цьому ви створили успішний бізнес, який і очолили, а потім ще перемогли й на виборах 2019-го року.

але чому, ставши на чолі держави, ви почали набирати купу кумів, друзів дитинства, злодіїв, тупиць, ідіотів, кухарок, ліфтерів, фотографів і Колю Тищенка?

Вам начхати на нас із вашого великого Олімпу? Чи ви не хочете зробити країну успішною?

Пане президенте! Ще не пізно перезавантажити алгоритм вашого правління, це можна і потрібно зробити.

Керуйте країною настільки ж ефективно, як ви це робили з "95 кварталом". Розумію, що не вистачає компетенції. Але всьому можна вчитися. А також потрібно набирати тямущих, порядних, компетентних людей.

Головне – хотіти.