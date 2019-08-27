"Зустрінемось на барикадах": Кириленко записав відеозвернення

Віцепрем’єр-міністр України В’ячеслав Кириленко записав відеозвернення у своєму урядовому кабінеті та розповів про головні досягнення.

Ролик він опублікував на своїй сторінці у Twitter. Кириленко зазначив, що саме в його кабінеті було обговорено і ухвалено чимало важливих рішень (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Я вдячний долі за можливість працювати в двох останніх урядах і за можливість ухвалити цілу низку важливих для країни рішень. Саме в цьому кабінеті вперше збирались всі українські радійники для обговорення нового закону про українські квоти на радіо, який був ухвалений. Я пишаюсь, що саме в цьому кабінеті вперше збиралися усі телевізійники і кіношники країни для розгляду нових ідей, нового закону про державну підтримку кінематографії, який також був ухвалений", – підкреслив Кириленко.

Кириленко записав відеозвернення

Він додав, що там ж приймались важливі рішення щодо захисту українського книжкового та гастрольного ринку від пропаганди Росії.

"Саме в цьому кабінеті ми з видавцями напрацьовували механізм захисту українського книжкового ринку від російської пропаганди, відповідний закон також був ухвалений. Тут із активістами ми опрацьовували шляхи захисту українського гастрольного ринку, щоб люди ходили на виступи наших виконавців, а не російських гастролерів", – розповів Кириленко.

Також віцепрем’єр звернувся і до наступників в уряді.

"Невдовзі тут працюватимуть нові люди, і на знак підтримки і поваги я залишаю тут дві книги – "Кобзар", який стане у нагоді кожному українцю. А друга книга – "Війна", до речі, її напрацювали журналісти телеканалу 1+1. Вона має бути нагадуванням урядовцю, що в Україні триває російська збройна агресія. Триває війна", – сказав він.

Кириленко завершив своє відео словами учасників революції на Граніті: "Зустрінемось на барикадах! Слава Україні!"

Чинний уряд уже за декілька днів складе повноваження перед новообраним парламентом. Сподіваюсь, новий уряд все-таки продовжить проукраїнську політику у гуманітарній сфері. Бажаю успіху наступникам та лишаю у кабінеті дві, на мою думку, знакові книги pic.twitter.com/2t5eL307ff — В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 27 августа 2019 г.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у соціальних мережах почали активно обговорювати новину про можливе повернення Росії до складу "Великої вісімки". Кириленковважає, що воно стане поразкою для України.

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