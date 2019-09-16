Зустріч Зеленського з Путіним: в РФ назвали умову

Наближений до Кремля політтехнолог, директор Центру політичної кон'юнктури Олексій Чеснаков заявив, що саміт держав "нормандської четвірки" може бути проведений у разі визнання Києвом "формули Штайнмаєра".
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна". За його словами, Київ поки не демонструє готовності надати Донбасу особливий статус.
"Останні заяви Леоніда Кучми і Вадима Пристайка про відмову України від надання окремим районам Донецької і Луганської областей особливого статусу слід однозначно сприймати як докази відсутності у Києва реальних намірів виконати Мінські домовленості", – сказав Чеснаков.
Саміт "нормандської четвірки"
censor.net.ua
Він заявив, що заперечення особливого статусу Донбасу заперечує і формулу Штайнмаєра.
"Інакше виходить абсолютна дурість і обман із української сторони – не можна ж узгодити механізм набрання чинності закону про особливий статус, без наміру надати в подальшому цей самий особливий статус", – додав Чеснаков.
Нагадаємо, що "формула Штайнмаєра" стосується визначення статусу Донбасу. Має на меті одночасне затвердження Верховною Радою поправок до Конституції, за якими Донбас отримає особливий статус і проведення там вільних виборів, після чого Росія виведе свої війська і техніку з території ОРДЛО.
Як писав OBOZREVATEL, Росія наполягає на офіційному закріпленні "формули Штайнмаєра" як однієї з умов проведення зустрічі лідерів "нормандської четвірки".
Спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що Україні не варто поступатися суверенітетом і територіальною цілісністю в конфлікті з Росією.
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