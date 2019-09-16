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16 вересня • оновлено в 12:52
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Зустріч Зеленського з Путіним: в РФ назвали умову

1.8т Читати матеріал російською

Наближений до Кремля політтехнолог, директор Центру політичної кон'юнктури Олексій Чеснаков заявив, що саміт держав "нормандської четвірки" може бути проведений у разі визнання Києвом "формули Штайнмаєра".

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна". За його словами, Київ поки не демонструє готовності надати Донбасу особливий статус.

"Останні заяви Леоніда Кучми і Вадима Пристайка про відмову України від надання окремим районам Донецької і Луганської областей особливого статусу слід однозначно сприймати як докази відсутності у Києва реальних намірів виконати Мінські домовленості", – сказав Чеснаков.

Саміт "нормандської четвірки"

Саміт "нормандської четвірки"

censor.net.ua

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Зеленський погодиться на формулу Штайнмаєра: Георгій Тука

Він заявив, що заперечення особливого статусу Донбасу заперечує і формулу Штайнмаєра.

"Інакше виходить абсолютна дурість і обман із української сторони – не можна ж узгодити механізм набрання чинності закону про особливий статус, без наміру надати в подальшому цей самий особливий статус", – додав Чеснаков.

Нагадаємо, що "формула Штайнмаєра" стосується визначення статусу Донбасу. Має на меті одночасне затвердження Верховною Радою поправок до Конституції, за якими Донбас отримає особливий статус і проведення там вільних виборів, після чого Росія виведе свої війська і техніку з території ОРДЛО.

Як писав OBOZREVATEL, Росія наполягає на офіційному закріпленні "формули Штайнмаєра" як однієї з умов проведення зустрічі лідерів "нормандської четвірки".

Спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що Україні не варто поступатися суверенітетом і територіальною цілісністю в конфлікті з Росією.

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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
На спор...Зеленский сделает все то что ему определит...Путин)
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