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23 вересня • оновлено в 13:33
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Зустріч Зеленського з Путіним: названі терміни

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Президенти України та Росії Володимир Зеленський і Володимир Путін можуть зустрітися в кінці вересня або на початку жовтня.

Про це в інтерв'ю LB.ua заявив помічник президента України Андрій Єрмак, коментуючи майбутній саміт лідерів "нормандської четвірки" (Німеччини, Франції, Росії та України).

"Ця зустріч має відбутися, бо має відбутися особиста зустріч президента Зеленського і президента Путіна. Важливо, щоб вони зустрілися", – сказав він.

Путін і Зеленський

Путін і Зеленський

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За словами Єрмака, остання розмова представників нормандського формату тривала 2 години і 40 хвилин. Тоді Німеччина, Франція і Україна погодилися зустрітися в кінці вересня, тобто після Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, але Росія не відповіла, тому розглядаються дати аж до початку жовтня.

"Росія не дала підтвердження, але і не сказала "ні". Думаю, це може бути кінець вересня – початок жовтня", – пояснив Єрмак.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше росЗМІ повідомили, що Зеленський і Путін можуть зустрітися у жовтні.

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Особи
Андрій Єрмак Володимир Зеленський Володимир Путін
Місце
Україна
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филипп филипыч
филипп филипыч
как всегда на планируют сами себе что то подумают за других) путен то знает о ваших планах? или он хотя бы тебя знает, ермак?)
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