Зустріч Зеленського і Трампа: названі ймовірні дата і місце зустрічі

Президент України Володимир Зеленський може провести переговори із президентом США Дональдом Трампом у Польщі 1 вересня.

Про це повідомляє Rzeczpospolita із посиланням на українські джерела. У ці дні світові лідери з'їжджаються до Варшави з нагоди річниці початку Другої світової війни.

Деякі візити не будуть обмежені одним днем. Так, Трамп приїде на два дні, 31 серпня і 1 вересня. Зеленський також планує провести у Польщі два дні – 1 та 2 вересня.

Володимир Зеленський і Дональд Трамп

Запрошення на церемонію 1 вересня було відправлене лідерам країн НАТО, Євросоюзу і Східного партнерства (включно з Білоруссю і Україною). Однак запрошення не прийняв президент Росії Володимир Путін, зазначає видання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, новий тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор призначений для того, щоб підготувати Зеленського до зустрічі із Трампом.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!