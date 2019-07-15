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Зустріч Зеленського і Трампа: названі ймовірні дата і місце зустрічі

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Президент України Володимир Зеленський може провести переговори із президентом США Дональдом Трампом у Польщі 1 вересня.

Про це повідомляє Rzeczpospolita із посиланням на українські джерела. У ці дні світові лідери з'їжджаються до Варшави з нагоди річниці початку Другої світової війни.

Деякі візити не будуть обмежені одним днем. Так, Трамп приїде на два дні, 31 серпня і 1 вересня. Зеленський також планує провести у Польщі два дні – 1 та 2 вересня.

Володимир Зеленський і Дональд Трамп

Володимир Зеленський і Дональд Трамп

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Зустріч Зеленського і Трампа: стало відомо про важливий сигнал

Запрошення на церемонію 1 вересня було відправлене лідерам країн НАТО, Євросоюзу і Східного партнерства (включно з Білоруссю і Україною). Однак запрошення не прийняв президент Росії Володимир Путін, зазначає видання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, новий тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор призначений для того, щоб підготувати Зеленського до зустрічі із Трампом.

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Особи
Володимир Зеленський Дональд Трамп
Місце
Польща
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