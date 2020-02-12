Зустріч із Путіним, кінець війни і вибори на Донбасі: топ-5 гучних заяв нового глави ОПУ Єрмака

Новий глава Офісу президента України Андрій Єрмак дав перший брифінг після свого призначення, в ході якого окреслив план роботи і першочергових завдань. Він розповів, коли може відбутися нова зустріч президента України Володимира Зеленського з російським колегою Володимиром Путіним; чи чекати кінця війни на Донбасі та виборів там, а також про ключові ЦВ від глави держави.

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Кінець інтриг на Банковій

Єрмак запевнив, що пріоритетом для нього є виконання всіх обіцянок і реалізація на практиці принципів команди Зеленського. Крім того, він пообіцяв, що робота Офісу президента буде максимально прозорою і чесною.

"Я робитиму все необхідне, щоб в ОПУ була комфортна атмосфера та професійна колективна робота однодумців. Я зроблю все, щоб не було ніякого телефонного права, втручання в державні процеси, ніяких інтриг", – наголосив політик, зазначивши, що головними характеристиками ОПУ повинні стати конкретні дії та їхні якісні результати.

Перше завдання – кінець війни на Донбасі

Новий глава ОПУ заявив, що вважає припинення війни на Донбасі найважливішим завданням, яке отримав від Зеленського. Заради цього він готовий продовжити роботу щодо переговорів із росіянами.

"Я гадаю, це не заважатиме... Ми будемо продовжувати цю роботу, бо нічого немає важливішого зараз, ніж припинення війни, припинення загибелі наших людей і повернення всіх наших громадян. І це є найважливішим завданням, яке ми отримали від президента України і будемо його виконувати", – сказав Єрмак.

Андрій Єрмак

Вибори в ОРДЛО скоро?

Єрмак запевнив, що поки вибори на Донбасі у жовтні 2020 року є лише мрією. Адже спочатку мають бути виконані три обов'язкові умови.

"Неможливо проводити вибори, якщо на території є будь-які іноземні військові угруповання, будь-які незаконні озброєні люди і кордон України не під контролем уряду України. Це записано в українському законодавстві. А вибори ми плануємо провести відповідно на 100% до українського законодавства", – зазначив він.

Тет-а-тет Зеленського і Путіна

Глава ОПУ зазначив, що не виключає додаткових переговорів Зеленського і Путіна до "нормандської зустрічі", яка запланована на квітень.

"Це рішення ухвалюватиме президент. Якщо він бачитиме, що ця зустріч є необхідною, вона може стати кроком до отримання дійсних результатів від переговорів у "нормандському форматі", ми цього не виключаємо", – заявив Єрмак.

Також він уточнив, що поки жодних домовленостей і розмов із приводу такої зустрічі не було.

Андрій Єрмак 24news.com.ua

Україна – в топі

За словами Єрмака, одним із пріоритетів своєї роботи він бачить також зовнішньополітичні напрямки. Адже Україні зараз необхідно користуватися тим, що увага всього світу прикута до неї.

"Сьогодні Україна перебуває у топі світової уваги, і ми не можемо прогавити цей шанс. Необхідно зробити все, щоб ця увага та інтерес, які ми сьогодні маємо і відчуваємо під час міжнародних візитів президента України, давали нам конкретні результати", – переконаний політик.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак

Мекка для інвесторів

Єрмак поділився планами перетворити Україну на інвестиційну Мекку, наголосивши на тому, що особливу увагу в цьому питанні слід приділити регіонам.

"Наше бажання, наша мета зробити так, щоб Україна стала інвестиційною Меккою. Тому у нас є конкретні кроки, програми, як це зробити", – впевнено сказав глава Офісу президента.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Андрія Єрмака главою Офісу президента 11 лютого.

Іншим своїм указом, №46/2020, глава держави звільнив із посади керівника ОПУ Андрія Богдана.

Раніше Єрмак обіймав посаду помічника президента України. У його обов'язки входив супровід Зеленського в міжнародних візитах, участь у переговорах у "нормандському форматі", курування питань обміну полоненими, а також українсько-американські відносини.

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