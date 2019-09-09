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9 вересня • оновлено в 12:50
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Зустріч в "нормандському форматі": Зеленський запропонував дату

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Президент України Володимир Зеленський готовий взяти участь у зустрічі лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Німеччина, Франція, Росія) у вересні.

Про це заявив український міністр закордонних справ Вадим Пристайко на спільній прес-конференції з главою МЗС Молдови Ніку Попеску 9 вересня, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми плануємо найближчим часом провести зустріч у "нормандському форматі". Щонайменше, президент Зеленський готовий це зробити навіть не до грудня, а в цьому місяці", - сказав він.

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Прапори України, РФ, Німеччини та Франції

Прапори України, РФ, Німеччини та Франції

24 канал

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Особи
Вадим Пристайко Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
нормандський формат
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