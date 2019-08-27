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Зустріч Трампа і Зеленського: названа дата й місце

2.2т Читати матеріал російською

Президент США Дональд Трамп запланував зустріч із українським колегою Володимиром Зеленським у Варшаві (Польща) у вересні.

Про це заявив радник із питань національної безпеки США Джон Болтон під час свого візиту в Україну, передає "Європейська правда".

"Ми розраховуємо, що у президентів буде можливість поговорити у Варшаві в рамках заходів із нагоди 80-річчя початку Другої світової війни", — заявив він.

Болтон підкреслив, що незважаючи на відсутність офіційного анонсу з цього приводу, зустріч повинна відбутися.

Трамп і Зеленський

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"Я оптимістичний щодо зустрічі у Варшаві. У лідерів вже були дві дуже теплі бесіди із Зеленським, й у них знову буде шанс поговорити, хоча не знаю, наскільки довгою буде зустріч, з огляду на зайнятість у церемоніях", — додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Дональд Трамп Володимир Зеленський
Місце
Україна
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CARGO 100
CARGO 100
Возле туалета ...
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Гавриш Лариса
Гавриш Лариса
Еврейская стрелка против Байдена и за Коломойского!
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Ржунимагу Феофан
Ржунимагу Феофан
Шо опять? Это какая по счёту "точная дата и время"?
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