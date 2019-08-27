Зустріч Трампа і Зеленського: названа дата й місце

Президент США Дональд Трамп запланував зустріч із українським колегою Володимиром Зеленським у Варшаві (Польща) у вересні.

Про це заявив радник із питань національної безпеки США Джон Болтон під час свого візиту в Україну, передає "Європейська правда".

"Ми розраховуємо, що у президентів буде можливість поговорити у Варшаві в рамках заходів із нагоди 80-річчя початку Другої світової війни", — заявив він.

Болтон підкреслив, що незважаючи на відсутність офіційного анонсу з цього приводу, зустріч повинна відбутися.

Трамп і Зеленський

"Я оптимістичний щодо зустрічі у Варшаві. У лідерів вже були дві дуже теплі бесіди із Зеленським, й у них знову буде шанс поговорити, хоча не знаю, наскільки довгою буде зустріч, з огляду на зайнятість у церемоніях", — додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Раніше в Польщі заявили, що Зеленський може зустрітися з Трампом у рамках церемоній, присвячених 80-річчю початку Другої світової війни.

Сам Зеленський заявляв, що планує зустріч із американським президентом у вересні.

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