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8 грудня • оновлено в 12:58
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Зустріч Путіна і Зеленського: Береза спрогнозував результат переговорів

4.7т
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Зустріч президента України Володимира Зеленського з главою РФ Володимиром Путіним може закінчиться або нічим або ж успіхом Кремля.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав український політик Борислав Береза. За його словами, є велика ймовірність, що Зеленський під тиском свого оточення, росіян і європейців, погодиться на умови Москви.

"Або президент нічого не привезе з Парижу, або ж під тиском погодиться на умови Кремля. На тлі другого варіанту перший варіант не поганий. Він дозволить Зеленському позбутися залишків ілюзій, що немає іншого варіанту, як продовжувати політику попередника щодо ОРДЛО. І треба забути про стіну з Донбасом, ідіотизм не повинен стати реальністю", – підкреслив він.

Володимир Зеленський і Володимир Путін

Володимир Зеленський і Володимир Путін

Якщо ж Зеленський погодиться на умови Кремля, в Україні почнуться протести, які переростуть в бунт.

"Такий варіант теж влаштує Путіна, він зможе перейти у відкриту інтервенцію. Є ще третій варіант, коли публічно скажуть про те, що все залишається на старих позиціях, а згідно з таємними домовленостями в Україні почнуть тихо й неквапливо реалізовувати другий сценарій. Це теж небезпечна ситуація. Таємні домовленості спливуть і стануть публічними", – зазначив Береза.

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Украине предстоит заключить мир с Россией

Варіант того, що Зеленський привезе мир, при якому україно-російський кордон переходить під контроль України, на думку політика, на даний момент виглядає фантастикою.

"Після переходу кордону під наш контроль, на Донбасі проходять вибори, не буде амністії вбивцям українців і відсутній особливий статус для Донбасу, я розглядаю тільки в комплекті з тим, що в Парижі висадиться десант з Альфа Центавра і викраде Путіна. Інших варіантів немає. Так що для Зеленського головне не погіршити і не зіпсувати ту ситуацію, яка є зараз", – підсумував Береза.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на думку російського політтехнолога Станіслава Бєлковського, на зустрічі 9 грудня о Парижі Україна і Росія домовляться укласти нову угоду щодо вирішення конфлікту на Донбасі, іменовану Мінськ-3.

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Автор
Катерина Іванова
Теми
Переговори Зеленського та Путіна Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особи
Ілля Пономарьов Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
війна Новини Росії
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Mega Death
Mega Death
Берёз второй Нострадамус?))Ид-отизм , это существование независимой Украины)))
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семенов Александр
семенов Александр
Обосс, почему вы Бляхера. все время Березой, называете. ,Это в конце концов сепаратизмом попахивает.,Называли бы уже каштаном, что ли!
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4
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Mega Death
Mega Death
. Талисман, у тебя вообще фамилия ".")))
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1
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. Талисман
. Талисман
семенов Александр, А почему у тебя ,ущербного, фамилия с маленькой буквы?
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