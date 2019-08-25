Зустріч Порошенка з Волкером: розмови про запрошення РФ до G7 передчасні та хибні

Голова "Європейської Солідарності", п’ятий Президент України Петро Порошенко зустрівся зі Спеціальним посланником США по Україні Куртом Волкером.

Петро Порошенко подякував за незмінну і тверду підтримку України з боку Сполучених Штатів у питанні відновлення суверенітету і територіальної цілісності України, повідомляє прес-служба "ЄС".

П’ятий президент України наголосив на передчасності та хибності розмов про запрошення Росії до участі у зустрічах країн групи Великої Сімки.

Голова "Європейської Солідарності" також підкреслив важливість введення миротворчого контингенту ООН на окуповану частину Донбасу та продовження військово-технічної співпраці України зі США для припинення російської агресії.

Під час зустрічі наголошено на необхідності звільнення українських заручників Кремля, зокрема Романа Сущенка і Олега Сенцова та 24-х полонених українських моряків.

Співрозмовники обговорили продовження тиску на Росію шляхом подальшого зміцнення санкцій, зокрема "азовського пакету".

Також було висловлено застереження проти останніх рішень з ознаками політично-вмотивованих переслідувань, які можуть мати негативні міжнародні наслідки для України та відзначено необхідність захисту свободи слова в Україні в умовах тиску на них.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Петро Порошенко жорстко прокоментував скорочення Комітету у справах ветеранів.

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