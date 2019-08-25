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Зустріч Порошенка з Волкером: розмови про запрошення РФ до G7 передчасні та хибні

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Голова "Європейської Солідарності", п’ятий Президент України Петро Порошенко зустрівся зі Спеціальним посланником США по Україні Куртом Волкером.

Петро Порошенко подякував за незмінну і тверду підтримку України з боку Сполучених Штатів у питанні відновлення суверенітету і територіальної цілісності України, повідомляє прес-служба "ЄС".

П’ятий президент України наголосив на передчасності та хибності розмов про запрошення Росії до участі у зустрічах країн групи Великої Сімки.

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Голова "Європейської Солідарності" також підкреслив важливість введення миротворчого контингенту ООН на окуповану частину Донбасу та продовження військово-технічної співпраці України зі США для припинення російської агресії.

Під час зустрічі наголошено на необхідності звільнення українських заручників Кремля, зокрема Романа Сущенка і Олега Сенцова та 24-х полонених українських моряків.

Співрозмовники обговорили продовження тиску на Росію шляхом подальшого зміцнення санкцій, зокрема "азовського пакету".

Також було висловлено застереження проти останніх рішень з ознаками політично-вмотивованих переслідувань, які можуть мати негативні міжнародні наслідки для України та відзначено необхідність захисту свободи слова в Україні в умовах тиску на них.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Петро Порошенко жорстко прокоментував скорочення Комітету у справах ветеранів.

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Особи
Петро Порошенко Курт Волкер
Місце
Україна
Тег
Партія "Європейська солідарність"
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Данилов Андрей
Данилов Андрей
Баблопилы вспоминают былые дни, как вместе рубили балище они
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Dell Alex
Dell Alex
Вот интересно... пятый президент встречается со спецпредставителем... А шестой, действующий, президент в это время что делает? Создается впечатление, что Зе до дрожи боится всех, кто может что-то реально сделать для Украины. Возвращают РФ в ПАСЕ - действующий президнет сидит дома и разводит руками, представители ЕС приезжают на фронт - президент дефилирует по Одессе, экс-президент встречается с Волкером - действующий вообще где-то пропал.... А ведь это все его прямые профессиональные обязанности. А не шастать по стране и пытаться вручную точечно ей управлять...
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Судя по фото у них нууу ооочень "тесные отношения".
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