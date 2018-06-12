Зустріч "нормандської четвірки": міжнародник пояснив, чого вимагають від України

На зустрічах "нормандської четвірки" на рівні лідерів держав і міністрів закордонних справ від України завжди будуть вимагати компромісів у питанні Донбасу.

Про це в ефірі ObozTV експерт з міжнародних питань Сергій Даниленко, коментуючи переговори в Берліні глав МЗС Франції, Німеччини, України та Росії .

На питання, яких поступок можуть вимагати від України, Даниленко відповів: "Я думаю, це може бути більша гнучкість у питанні миротворчого контингенту, у вимогах України щодо колабораціоністів, питання більш тривалого перехідного періоду повернення, може бути подальше розмежування питань Криму і Донбасу".

"Яким буде цей компроміс, ми поки що не знаємо, але нас будуть змушувати до поступок в будь-якому випадку", - додав він.

На його думку, на Україну буде відбуватися "помірний, партнерський" тиск з боку Заходу.

Даниленко також висловив переконання, що компромісу щодо суверенітету і незалежності України "не може існувати".

При цьому експерт спрогнозував, що нинішня зустріч не принесе відчутних результатів, а лише дасть сторонам переговорів інформацію для закритого експертного обговорення у зовнішньополітичних відомствах.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр закордонних справ України Павло Клімкін наголосив, що вперше переговори глав МЗС України, Німеччини, Франції та Росії в "нормандському форматі" в Берліні пройшли продуктивно і були дуже складними для представника РФ Сергія Лаврова.

Вперше за 16 місяців переговори проходили в закритому для преси форматі

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