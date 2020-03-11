Зустріч Медведчука та Путіна в Москві: у Раді відповіли на витівку нардепа

Лідер партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктор Медведчук в Москві (Росія) зустрічався з президентом РФ Володимиром Путіним.

Політик обговорив з главою країни-агресора створення "парламентському виміру "нормандського формату". Також на зустрічі був присутній голова Держдуми В'ячеслав Володін, повідомляє пресслужба ОПЗЖ.

"Віктор Володимирович, ви мені колись говорили про це, В'ячеслав Вікторович. Нещодавно ще поінформував про те, що у вас ідея створити парламентський вимір "нормандського формату ". Мені здається, хороша ідея. Ми якось – не пам'ятаю вже коли, але деякий час назад – вже обговорювали цю тему. Звичайно, якщо парламентарії в Україні, в Росії, в Німеччині і у Франції підтримають те, що робиться на рівні виконавчої влади, мені здається, це було б дуже добре, до місця", – розповів Путін

Путін і Медведчук

.Глава Кремля висловив надію, що їх "союз" вдасться і заручиться підтримкою Офісу президента України.

При цьому Медведчук розповів, нібито про бажання країн-учасниць "нормандського формату" створити міжпарламентську об'єднання депутатів всіх чотирьох держав.

"Коли я зустрічався в Парижі і з представниками Сенату, і Національних зборів, потім в Бундестазі, коли ми проводили зустріч, то, в цілому, ця назва вкоренилася – "парламентський вимір нормандського формат ", – повідомив лідер ОПЗЖ.

Путін і Медведчук в Кремлі

Додамо, що пресслужба Апарату Верховної Ради вже відповіла, що зустріч народних депутатів з Путіним була особистою ініціативою ОПЗЖ.

"Керівництво та представники вказаної фракції не були уповноважені вести перемовини від імені Верховної Ради України, а обговорення ними будь-яких питань під час їхньої поїздки не погоджувалось. Крім того, народні депутати, які взяли участь у поїздці до Російської Федерації, відрядження в Апараті Верховної Ради України не оформлювали.", – підкреслили в повідомленні.

Зустріч Путіна і Медведчука

Як повідомляв OBOZREVATEL, це вже не перший візит Медведчука в Кремль. У березні 2019 року його разом зі своїм політичним соратником Юрієм Бойко їздив на зустріч з тодішнім прем'єр-міністром РФ Дмитром Медведєвим і главою правління "Газпрому" Олексієм Міллером.

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