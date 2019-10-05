Зустріч із Путіним: Росія висунула ще одну умову Зеленському

У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що зустріч у нормандському форматі можлива лише за умови, якщо СММ ОБСЄ підтвердить розведення сил у Петровському і Золотому.

Про це сказав представник РФ при ОБСЄ Олександр Лукашевич у виступі на засіданні Постійної Ради, передає пресслужба відомства.

За його словами, Росія бачать "деякі зрушення" у процесі врегулювання ситуації на Донбасі, але тепер Україна ще "має здійснити імплементацію" формули Штайнмаєра в законодавство.

МЗС Росії EAD

"Разом із тим важливо розуміти, що узгодженням її (формули – ред.) тексту у контактній групі вичерпуються всі необхідні поправки, пов'язані з наданням Донбасу особливого статусу на постійній основі", – заявив він.

При цьому Лукашевич наголосив, що ймовірність зустрічі в "нормандському форматі" проясниться "після підтвердження СММ розведення сил і засобів в Петровському і Золотому".

За його словами, розведення військ та підписання формули Штайнмаєра – основні умови, які визначають, чи відбудеться з'їзд.

"Виконання цих доручень якраз і відкриває шлях для нового саміту "нормандської четвірки". В іншому випадку зустріч заради зустрічі навряд чи буде потрібна", – сказав Лукашевич.

Як повідомляв OBOZREVATEL, військовий експерт Владислав Селезньов заявив, що відведення військ на Донбасі стане можливим лише за умови припинення обстрілів терористами "Л/ДНР" відповідних ділянок лінії розмежування.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!