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6 жовтня • оновлено в 17:57
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Зустріч із Путіним: Росія висунула ще одну умову Зеленському

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У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що зустріч у нормандському форматі можлива лише за умови, якщо СММ ОБСЄ підтвердить розведення сил у Петровському і Золотому.

Про це сказав представник РФ при ОБСЄ Олександр Лукашевич у виступі на засіданні Постійної Ради, передає пресслужба відомства.

За його словами, Росія бачать "деякі зрушення" у процесі врегулювання ситуації на Донбасі, але тепер Україна ще "має здійснити імплементацію" формули Штайнмаєра в законодавство.

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"Разом із тим важливо розуміти, що узгодженням її (формули – ред.) тексту у контактній групі вичерпуються всі необхідні поправки, пов'язані з наданням Донбасу особливого статусу на постійній основі", – заявив він.

При цьому Лукашевич наголосив, що ймовірність зустрічі в "нормандському форматі" проясниться "після підтвердження СММ розведення сил і засобів в Петровському і Золотому".

За його словами, розведення військ та підписання формули Штайнмаєра – основні умови, які визначають, чи відбудеться з'їзд.

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"Виконання цих доручень якраз і відкриває шлях для нового саміту "нормандської четвірки". В іншому випадку зустріч заради зустрічі навряд чи буде потрібна", – сказав Лукашевич.

Як повідомляв OBOZREVATEL, військовий експерт Владислав Селезньов заявив, що відведення військ на Донбасі стане можливим лише за умови припинення обстрілів терористами "Л/ДНР" відповідних ділянок лінії розмежування.

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пупкина племянник
пупкина племянник
ничего нового; страна-террорист выдвигает доп.условия по мере выполнения предыдущих.обычная практика в переговорах с террористом
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васильевич василий
васильевич василий
Россия поставила условие - выдать Порошенко ..Турчинова и Парубия
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van Dijk Max
van Dijk Max
зелепукин хочет , но боится . мож договорятся каким нибудь тайным сговором , шоб уринская пена осела , а потом вводить
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