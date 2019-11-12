Зуби не вибивали: Арахамія розкрив справжню причину звільнення Бухарєва

Першого заступника голови СБУ Владислава Бухареєа звільнили через його конфлікт з головою відомства Іваном Бакановим.

Про це в інтерв'ю LIGA.net розповів голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"У Бухарєва з Баканова весь час були сутички. Ці сутички не приносили нікому користі. Оскільки Баканов головний, і щоб не виникла ситуація, як з (експершим заступником голови СБУ Павлом) Демчиною і (колишнім главою СБУ Василем) Грицаком, коли у нас були фактично дві Служби безпеки всередині однієї СБУ – це була дуже неправильна історія, – президент Володимир Зеленський прийняв рішення залишити одного Баканова", – пояснив нардеп.

При цьому Арахамія заперечує інформацію, що нібито через Бухарєва побилися Баканов і керівник Офісу президента України Андрій Богдан.

"Я був на цій зустрічі. Там і поруч не було не те що зубів, а навіть підвищених тонів", – спростував він чутки.

Давид Арахамія

Як повідомляв OBOZREVATEL:

8 листопада президент Володимир Зеленський звільнив Владислава Бухарєва з посади першого заступника глави СБУ Івана Баканова і призначив на його посаду Дмитра Нескоромного.

Причиною зміни першого заступника голови СБУ може бути недавній конфлікт глави спецслужби Івана Баканова з керівником Офісу президента Андрієм Богданом. Так, нібито Баканов хотів бачити на посаді керівника Головного слідчого управління СБУ Василя Вовка, а Богдан – Нескоромного.

Журналіст Станіслав Речинський повідомив, що в стінах ОПУ сталася бійка, в ході якої Баканов нібито вибив зуб Богдану. Журналіст Соня Кошкіна підтвердила, що даний інцидент мав місце.

Пізніше заступник глави ОПУ Кирило Тимошенко повідомив, що інформація про "бійці" Баканова з Богданом не відповідає дійсності.

Сам же Богдан посміявся над чутками про бійку, показавши в соцмережі свої зуби.

У свою чергу, Баканов у відповідь на питання про конфлікт написав журналісту Роману Кравцю: "Дуже смішно", додавши в месенджері багато смайликів.

Однак за інформацією OBOZREVATEL, нібито "бійка" двох членів команди Зеленського – це всього лише інформаційна атака. Конфлікт між Бакановим і Богданом дійсно був, але до рукоприкладства не дійшло.

Так, екснардеп Сергій Лещенко зазначив, що у Богдана дійсно є конфлікт з людиною з СБУ, але не з Бакановим, а з його першим заступником Владиславом Бухарєвим.

За даними OBOZREVATEL, Бухарєв в нинішній команді СБУ був людиною бізнесмена Ігоря Коломойського. І така перестановка від Баканова є спробою його посилення і виведення з-під його впливу.

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