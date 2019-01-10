ЗСУ повністю перейдуть на стандарти НАТО: Порошенко назвав терміни

У 2020 році Збройні сили України будуть здатні діяти повністю за стандартами НАТО відповідно до закону про національну безпеку.

Про це повідомив президент Петро Порошенко 10 січня під час зустрічі з жителями міста Здолбунів та Здолбунівського району на Рівненщині. Він зазначив, що шлях країни до Євросоюзу і НАТО допоможе забезпечити безпеку українських кордонів і суверенітету.

Також Порошенко заявив, що членство в ЄС - це шлях до добробуту. "Щоб в цьому переконатися - порівняйте як живуть країни-члени ЄС і народи цих країн і порівняйте як живуть країни і народи колишнього Радянського Союзу. Переконаний, що альтернативи у нас немає", - наводить прес-служба президента слова Порошенка.

За його словами, євроатлантична інтеграція - це також шлях до зміцнення української державності та гідності українських громадян.

Петро Порошенко president.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Порошенко заявив про плани підготувати Україну до членства в Євросоюзі і НАТО в найближчі п'ять років.

Нагадаємо, Верховна Рада 22 листопада 2018 прийняла в першому читанні президентський законопроект про внесення змін до Конституції щодо європейського та євроатлантичного курсу України.

Раніше Порошенко заявив, що Україна проведе в майбутньому два референдуми, на яких будуть винесені питання вступу країни в НАТО і Європейський Союз.