Міністр оборони України Андрій Таран вважає, що потрібно максимально забезпечити здатність Збройних сил взаємодіяти з НАТО.

Глава оборонного відомства підкреслив, що це є цілком реальною метою, оскільки повна адаптація до стандартів НАТО найближчим часом недосяжна, повідомляється на сайті Міноборони.

"З огляду на наші реалії, головним завданням Міністерства оборони замість амбітної, але недосяжної найближчим часом мети - повної адаптації ЗСУ до стандартів НАТО, повинна бути цілком реальна мета - максимальне забезпечення здатності Збройних сил України взаємодіяти з силами Альянсу", – заявив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Андрій Таран звільнив екс-заступника начальника штабу Військово-морських сил України Андрія Риженка, який відповідав за співпрацю з НАТО і США.

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