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11 березня • оновлено в 20:16
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ЗСУ і НАТО: Таран озвучив пріоритети на найближчий час

2.6т
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Міністр оборони України Андрій Таран вважає, що потрібно максимально забезпечити здатність Збройних сил взаємодіяти з НАТО.

Глава оборонного відомства підкреслив, що це є цілком реальною метою, оскільки повна адаптація до стандартів НАТО найближчим часом недосяжна, повідомляється на сайті Міноборони.

ЗСУ і НАТО: Таран озвучив пріоритети на найближчий час

"З огляду на наші реалії, головним завданням Міністерства оборони замість амбітної, але недосяжної найближчим часом мети - повної адаптації ЗСУ до стандартів НАТО, повинна бути цілком реальна мета - максимальне забезпечення здатності Збройних сил України взаємодіяти з силами Альянсу", – заявив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Андрій Таран звільнив екс-заступника начальника штабу Військово-морських сил України Андрія Риженка, який відповідав за співпрацю з НАТО і США.

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Автор
Юрій Сергієнко
Особа
Андрій Таран
Місце
Україна
Теги
НАТО Міністерство оборони України Збройні сили України
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Юг Руси
Юг Руси
О, а он и не такой уж зрадник ))) А то изменник родины ... ))))
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
ну да, какая может быть полная адаптация с НАТО если у вас все вооружение это совковое старье которое у вас уже никто не захотел покупать.
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Старостенко Игорь
Старостенко Игорь
Однако - реалист.
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