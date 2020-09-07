Зроблю все, щоб Україна була членом ЄС, – Зеленський

Зеленський пообіцяв, що зробить все для членства України в ЄС.

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв зробити все для членства країни в Європейському Союзі.

Таку заяву глави держави опубліковано в його Twitter напередодні 22-го саміту Україна – ЄС.

"Налаштований на максимальну результативність 22-го саміту Україна – ЄС. Згоден із (президентом Литви) Гітанасом Науседою, що зроблю все, щоб Україна була членом ЄС", – написав Зеленський.

Президент уточнив, що він очікує на чергове засідання Ради президентів України і Литви у 2020 році у Києві.

В інтерв'ю "Радіо Свобода" міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що саміт Україна – ЄС відбудеться 1 жовтня і Київ активно готується до його проведення.

Також він озвучив порядок денний заходу: "Нас цікавить і оновлення Угоди про асоціацію. Нас цікавить інтеграція в цифровий ринок. Нас цікавить прогрес у сфері юстиції, поглиблення співпраці в сфері юстиції. Нас цікавить подальша співпраця з ЄС у стримуванні російської агресії".

Twitter Володимира Зеленського.

Як повідомляв OBOZREVATEL, наприкінці серпня Володимир Зеленський пообіцяв, що Верховна Рада ухвалить усі закони, необхідні для реалізації Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

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