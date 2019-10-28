"Зроблено багато кроків!" "ЄС" звернулася до Ради щодо НАТО

Партія "Європейська Солідарність" запропонувала Верховній раді підтримати напрацюваний нею проект заяви щодо отримання Україною Плану дій щодо членства в НАТО.

Про це заявила співголова фракції Ірина Геращенко під час засідання Погоджувальної ради. За переконанням депутатки, Україна зробила багато кроків у проведенні реформ та наближенні до стандартів Альянсу у різних сферах суспільного життя, а тому має наполягати на підтвердженні своїх перспектив.

За словами Геращенко, нині на порядок денний ще більше виходить питання безпеки України і воно має залишатись ключовим у переговорах в Мінську.

Ірина Геращенко

"В цьому контексті очевидно, що сталий мир і надійна безпека можливі лише якщо Україна стане членом НАТО. Ми як парламент маємо зробити все для того, щоб Україна отримала членство в Альянсі", – підкреслила Геращенко.

Вона нагадала, що у 2008 році Бухарестський саміт вирішив, що Україна стане членом НАТО, хоча там нам не надали План дій щодо членства.

Політик зазначила, що тоді це була позиція наших найближчих партнерів – Німеччини і Франції, яка обернулася величезною історичною помилкою, і потім призвела до агресії Російської Федерації проти Грузії, а потім і проти України.

"Сьогодні, на жаль, так само, коли наші партнери говорять, що ми вийдемо на новий спеціальний формат з країною-аспірантом, на мою думку і на глибоке переконання "Європейської Солідарності", так само роблять велику помилку", – зауважила співголова фракції.

"Ми з вами маємо наполягати на тому, що Україна зробили багато серйозних важливих кроків у сфері боротьби з корупцією, екології, дотримання стандартів НАТО у Збройних силах, для того, щоб ми не вимолювали отримання ПДЧ, а щоб НАТО підтвердило намір України отримати План дій щодо членства", – заявила Ірина Геращенко.

Вона додала: "І твердо показувати, що в Україні сьогодні існує єдність щодо вступу до Альянсу. Тим більше 54% українців підтримують цей шлях".

Політик наголосила, що фракція "ЄС" пропонує Верховній раді України ухвалити відповідну заяву і звернення, яке є особливо актуальним враховуючи майбутній візит до України Генерального секретаря НАТО.

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