"Зробив би там багато чого": Парасюк хоче очолити МВС

Одіозний позафракційний народний депутат Володимир Парасюк заявив про бажання очолити Міністерство внутрішніх справ України.

"У майбутньому - це моя мрія", - сказав Парасюк в ефірі програми "Гордон" на телеканалі "112 Україна".

Також він заявив, що якби став міністром внутрішніх справ, то "зробив би там багато чого".

"В першу чергу підійшов би більш радикально і більш критично до кадрового питання", - сказав народний депутат.

Як писав "Обозреватель", недавно Парасюк влаштував бійку у Верховній Раді.