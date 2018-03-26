УкрEngРус
Регистрация
БлогиСвіт

"Зробив би там багато чого": Парасюк хоче очолити МВС

966Читати новину російською

Одіозний позафракційний народний депутат Володимир Парасюк заявив про бажання очолити Міністерство внутрішніх справ України.

"У майбутньому - це моя мрія", - сказав Парасюк в ефірі програми "Гордон" на телеканалі "112 Україна".

Також він заявив, що якби став міністром внутрішніх справ, то "зробив би там багато чого".

Новини
"Це великий сором": Гройсман закликав зняти недоторканність з Парасюка

"В першу чергу підійшов би більш радикально і більш критично до кадрового питання", - сказав народний депутат.

Як писав "Обозреватель", недавно Парасюк влаштував бійку у Верховній Раді.

Особа
Володимир Парасюк
Місце
Україна
Об'єкт
Міністерство внутрішніх справ України
Поділитися у Facebook

Наші блоги