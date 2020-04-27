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27 квітня • оновлено в 23:07
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Кирило Сазонов
Кирило Сазонов
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Зробили их разом: Кабмин запретил украинцам выезжать за границу на работу

6.4т
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Кабмин временно запретил украинцам выезжать за границу на работу. Только к родственникам. Например, Финляндия хотела ввезти 14 тыс. сезонных работников, но успели выехать только 200 человек. Потом правительство Украины приостановило этот выезд.

Правильно, еще паспорта нужно забрать. Кто же будет класть плитку и наводить чистоту за 8 тысяч гривен, если можно поехать в Польшу на заработки? Это раньше власть разводила руками под крики "украинцы уезжают", а теперь все - конец эпохи бедности. Откатались свое. Дешевая рабочая сила - залог успешной экономики, вы не знали? Теперь узнали. Капитализация карантина, ага. Зробили их разом. Только кого "их" все непонятнее...

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Автор
Кирило Сазонов Кирило Сазонов
Місце
Україна
Джерело
Джерело: site.ua
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Bruse Colin
Bruse Colin
Зеля - поц долго не протянет
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Bruse Colin
Bruse Colin
И где?
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Bruse Colin
Bruse Colin
Зеля довые бывается до полного своего политического уничтожения - поделом евречику безпейсному
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