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9 вересня • оновлено в 11:14
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"Зробила найщасливішим!" Порошенко зворушливо зізнався дружині в коханні

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П'ятий президент України Петро Порошенко зізнався в коханні своїй дружині Марині в річницю їхнього весілля.

У Facebook народний депутат написав, що 35 років тому "Марина сказала мені "так", зробивши найщасливішим у світі чоловіком".

"Пам'ятаю, коли ми з Мариною ще зустрічалися, пішли на перше романтичне побачення в кінотеатр на фільм "Ромео і Джульєтта". З тих пір для мене цей фільм і музика з нього стали символом нашої любові. Уже тоді точно знав, що Марина - кохання мого життя", - зізнався Порошенко.

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"Кохаю тебе, моя рідна. Кохаю міцніше з кожним днем", - додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мережу привів у захват і розчулив знімок з Порошенком і його дружиною, який показав їх відносини.

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Особи
Марина Порошенко Петро Порошенко
Місце
Україна
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Sladko Semen
Sladko Semen
Как интересно...) больше не о чем писать?)
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hunt andres
hunt andres
Петя все никак не остановится в алкогольном деллириуме) Вальцман, очнись, ты давно не президент)))
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bruno jordano
bruno jordano
Чудова жінка, прекрасна сім,я.Заналом достойні люди, на жаль зараз такі якості не в ціні. Матюкайся, бику, світи і народ вандалів і бидла тебе полюбить
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