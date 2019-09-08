"Зробила найщасливішим!" Порошенко зворушливо зізнався дружині в коханні

П'ятий президент України Петро Порошенко зізнався в коханні своїй дружині Марині в річницю їхнього весілля.

У Facebook народний депутат написав, що 35 років тому "Марина сказала мені "так", зробивши найщасливішим у світі чоловіком".

"Пам'ятаю, коли ми з Мариною ще зустрічалися, пішли на перше романтичне побачення в кінотеатр на фільм "Ромео і Джульєтта". З тих пір для мене цей фільм і музика з нього стали символом нашої любові. Уже тоді точно знав, що Марина - кохання мого життя", - зізнався Порошенко.

"Кохаю тебе, моя рідна. Кохаю міцніше з кожним днем", - додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мережу привів у захват і розчулив знімок з Порошенком і його дружиною, який показав їх відносини.

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