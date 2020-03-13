Я з 2015 року тисячу разів повторяв, що мінські угоди - це зрада національних інтересів. Хоча всі запевняють нас у їх безальтернативності, мінські угоди неможливо виконати без втрати незалежності та суверенітету нашої держави.

Оприлюднені сьогодні нові мінські домовленості вчергове довели беззаперечну правоту нашої позиції. У них зафіксовано, що Росія - не агресор, а лише учасник переговорів на рівні з Німеччиною, Францією і ОБСЄ. Натомість терористи, які є маріонетками Кремля, стають повноцінними учасниками переговорів із Україною. Таким чином, підписавши нові мінські домовленості, нинішні представники України визнають те, чого добивався Кремль усі минулі шість років від початку збройної агресії: Росія - миротворець, в Україні - внутрішній конфлікт, Росія допомагає сторонам конфлікту знайти компроміс.

Те, що підписали представники України в Мінську - це шлях до зняття міжнародних санкцій із агресора - путінської Росії. Це державна зрада!!!

Представники України в Мінську мають бути негайно відсторонені від переговорів і віддані під суд. Якщо в Україні є СБУ і прокуратура - справа про державну зраду має бути порушена сьогодні!

Президент Зеленський має особисто дезавуювати ці нові мінські домовленості, які ведуть до величезних внутрішніх потрясінь і розколу України. У цей надважкий час будь яка дестабілізація - смерті подібно!

Єдиний спосіб повернути справедливий мир і території - це разом із цивілізованим світом змусити Росію прибратися геть із нашої країни. Ми маємо не ставати на коліна перед Путіним, демотивуючи своєю принизливою поведінкою увесь світ і наших союзників, а змусити Кремль заплатити найвищу ціну за продовження війни проти України. Іншого рецепту перемоги і бажаного миру немає!

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