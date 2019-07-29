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Зоя Казанжи
Зоя Казанжи
Радник із комунікацій, агенція E'COMM Всі статті автора

Навчання "слуг народу" у Трускавці: порада депутатам

Нехай навчаються. Це про депутатську школу в Трускавці. Якщо тренери притомні, а з інфи, яка є у широкому доступі, вони таки притомні, це дає надію.

Людям мого покоління, плюс-мінус 10-15 років, складно говорити про хорошу освіту. Я мало вірю в байку, що "радянська освіта – найкраща у світі". Практично всі, хто розумів про вади власної освіти і мав можливість та бажання, вчились додатково, займались самоосвітою і так, відвідували тренінги.

Навчання "слуг народу" у Трускавці: порада депутатам

Facebook Віталія Тисячного

Тренінги – не панацея. Але комусь вони допомагають зрозуміти багато що про себе, когось спонукають вчитися далі, а когось, звісно, не вилікують. Принаймі є спроба розпочати навчання майбутніх законотворців - тих, хто найближчим часом буде відігравати певну роль на політичній арені країни.

Тому нехай навчаються. Лише треба досяжні цілі формулювати, тренери знають, як це важливо.

Ну і паралельні ніштяки:

• перезнайомляться між собою;

• не бідний Трускавець заробить ще більше грошей;

• обслуговуючий персонал побачить слуг народу зблизька;

• тренери і бізнес-школа запишуть собі в кейси цікавий досвід;

• журналісти зможуть відписати важливі матеріали і теж зблизька подивитися на те, яким буде парламент – де ще в одному місці, крім ВР, можна зустріти одночасно стільки слуг народу?

Моя персональна порада для навчання: вечорами не бухайте, а дивіться і обговорюйте фільми. Кому, як не вам, знати, ЯК кіно впливає на маси?

От вам списочок фільмів на політичні теми:

1. Шахрайство (Хвіст крутить собакою)

2. Вся президентська рать

3. Березневі іди

4. Влада

5. Вбити президента

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Автор
Зоя Казанжи Зоя Казанжи
Місце
Україна
Тег
Партія "Слуга народу"
Джерело
Джерело: Facebook Зої Казанжи
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Medvedkov Yuri
Medvedkov Yuri
Складывается впечатление, что вы очень наивный человек Зоя! Как известно из двух (в нашем случае из нескольких десятков) идиотов, Энштейн не получится! Стыдно сказать, но даже Тимошенко не получится, не говоря уже о гигантах типа Порошенко! Смешно...
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