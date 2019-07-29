Нехай навчаються. Це про депутатську школу в Трускавці. Якщо тренери притомні, а з інфи, яка є у широкому доступі, вони таки притомні, це дає надію.
Людям мого покоління, плюс-мінус 10-15 років, складно говорити про хорошу освіту. Я мало вірю в байку, що "радянська освіта – найкраща у світі". Практично всі, хто розумів про вади власної освіти і мав можливість та бажання, вчились додатково, займались самоосвітою і так, відвідували тренінги.
Facebook Віталія Тисячного
Тренінги – не панацея. Але комусь вони допомагають зрозуміти багато що про себе, когось спонукають вчитися далі, а когось, звісно, не вилікують. Принаймі є спроба розпочати навчання майбутніх законотворців - тих, хто найближчим часом буде відігравати певну роль на політичній арені країни.
Тому нехай навчаються. Лише треба досяжні цілі формулювати, тренери знають, як це важливо.
Ну і паралельні ніштяки:
• перезнайомляться між собою;
• не бідний Трускавець заробить ще більше грошей;
• обслуговуючий персонал побачить слуг народу зблизька;
• тренери і бізнес-школа запишуть собі в кейси цікавий досвід;
• журналісти зможуть відписати важливі матеріали і теж зблизька подивитися на те, яким буде парламент – де ще в одному місці, крім ВР, можна зустріти одночасно стільки слуг народу?
Моя персональна порада для навчання: вечорами не бухайте, а дивіться і обговорюйте фільми. Кому, як не вам, знати, ЯК кіно впливає на маси?
От вам списочок фільмів на політичні теми:
1. Шахрайство (Хвіст крутить собакою)
2. Вся президентська рать
3. Березневі іди
4. Влада
5. Вбити президента
Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!
Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.