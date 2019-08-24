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"Зондує Зеленського": Путіна викрили у використанні методів КДБ

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Президент Росії Володимир Путін використовує тактику КДБ-ФСБ з метою "прозондувати" президента України Володимира Зеленського і знайти до нього підходи.

Таку версію обгрунтував в ефірі ObozTV керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, коментуючи заяву Путіна про "обережний оптимізм" по відношенню до нової влади України.

"Думаю, він (Путін. - Ред.) намагається впливати на українського президента. У тому числі, в ході тих телефонних переговорів, які вже двічі були між главами держав", – припустив Мусієнко.

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За його словами, Путін зацікавлений потроху зустрічатися із Зеленським і вести з ним переговори.

"Чому? Тому що йому дуже вигідно спочатку прозондувати, зрозуміти психологічний портрет цієї людини, як вона реагує, як до неї знайти підходи... Це, фактично, тактика КДБ-ФСБ. Щоб потім людину обробляти. "Взяти в оборот", що називається. І ось він намагався", – пояснив експерт.

Мусієнко допустив, що під час телефонних переговорів Путіна вже вдалося окреслити для себе якісь основні аспекти.

"Путін вже починає розуміти, якими важелями впливу можна дотиснути, а де говорити з "обережним оптимізмом", – не виключив він.

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При цьому експерт звернув увагу, що фактичних підстав для "оптимізму" у президента РФ не додалося.

Він нагадав, що в ході розмови лідери обговорювали особливий статус для Донбасу.

"І після цього був офіційний прес-реліз Офісу президента, де було чітко вказано, що президент Зеленський готовий захищати права всіх громадян України і для цього не потрібні зміни в Конституції", – зазначив Мусієнко.

На його думку, це свідчить про те, що в ході цієї розмови, як і під час переговорів з попереднім президентом Петром Порошенко, Путін піднімає одні й ті самі питання.

"Та сама платівка. Нічого не змінилося. "Виконайте політичну частину Мінських угод, а ми подумаємо, виводити нам свої війська або не виводити...", – констатував він.

Володимир Путін

Володимир Путін

kremlin.ru

Як писав OBOZREVATEL:

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Теми
Російсько-український конфлікт Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особи
Володимир Зеленський Володимир Путін Олександр Мусієнко
Місце
Росія
Теги
переговори щодо Донбасу ФСБ
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Если действительно говорить серьёзно, то В.Путину ваще пох на вашего Зеленского!
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Пигин Макс
Пигин Макс
Мельников Дмитрий, Ну да... Может ещё и глобуса Украины не существует?
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Бобровский Виталий
Бобровский Виталий
Вот ЦРУ абсолютно не так делает.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Какие, однако хитрые люди, работают в КГБ)))))))))
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