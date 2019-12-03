"Зображає царя": дипломат пояснив, чого Путін чекає від Зеленського

Президент Росії Володимир Путін, підтвердивши готовність до переговорів з лідером України Володимиром Зеленським, вдає із себе "царя, який погодився поговорити з васалом".

Таку думку висловив у ефірі ObozTV дипломат Андрій Веселовський, коментуючи зустріч Зеленського й Путіна в рамках "нормандського формату".

"Я думаю, що хочуть створити враження, що "цар нарешті погодився поговорити з васалом". Вірний васал давно його просив, на коліна падав тощо, а тепер цар каже – ну добре. Причому два тижні тому казав – не знаю, може буде зустріч, може ні. Потім через тиждень – радше буде, але неофіційна в коридорі. А тепер уже шукають "розв'язки". Шукати "розв'язки" в коридорі не можна. Очевидно, треба сідати й серйозно говорити", – сказав дипломат.

Веселовський зазначив, що російська сторона відчуває необхідність вирішити питання, які вона сама собі створила – "а це питання Донбасу й газового транзиту".

"Формально зустрічається "нормандська четвірка" для того, щоб говорити про Донбас... Що стосується РФ, то для них важливіше газове питання. Донбас для них – дрібниця, вони його тримають як залякувальний дестабілізувальний елемент для України. А гроші, газ і вплив для них значно важливіші", – пояснив він.

Дипломат також прокоментував заяву глави МЗС РФ Сергія Лаврова про те, що в разі поступок з боку України за Росією "не заіржавіє".

"Цей блатний жаргон застосовується тоді, коли людина хоче показати, що у неї ситуація краща, ніж є насправді. "За нами не заіржавіє" – це знову-таки з панського плеча", – заявив Веселовський.

"Ситуація з арештом частини майна "Газпрому" на території Європейського Союзу, різних країн. Ситуація з необхідністю заплатити майже 3 млрд доларів, а в перспективі і 12 млрд доларів – вона, безсумнівно, хвилює Москву, насамперед – президента РФ. Кошти можна знайти, для своїх людей ввести зайвий податок, але прецедент, що Україна їх покарала, що вони були несправедливі щодо України – це серйозний політичний ляпас. Вони хочуть цього уникнути, звідси й уся ця бравада", – вважає дипломат.

bbc.com

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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