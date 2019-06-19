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Зняття блокади з Донбасу: Кучма поставив "Л/ДНР" жорстку умову

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Україна готова переглянути рішення РНБО про торговельні обмеження в окупованих районах Донецької і Луганської областей лише після того, як розташовані там промислові активи повернуться в українське правове поле.

Про це в середу, 19 червня, за підсумками зустрічі в Мінську заявив представник України в Тристоронній контактній групі Леонід Кучма, передає його прес-секретар Дарка Оліфер у Facebook.

"Тільки після повернення українських активів в українське правове поле може йти мова про перегляд рішення РНБО щодо впровадження торгових обмежень стосовно ОРДЛО", – процитувала вона Кучму.

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Також українська сторона наголосила на неприпустимості видачі паспортів РФ жителям ОРДЛО, зазначивши, що такі кроки блокують Мінський процес і ставлять під загрозу подальші переговори.

Леонід Кучма

Леонід Кучма

Фокус.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, на засіданні Тристоронньої контактної групи на переговорах у Мінську 5 червня сторони домовилися про підготовку нової угоди про припинення вогню на Донбасі.

В ОБСЄ раніше заявили, що зняття блокади з Донбасу могло б стати "великим проривом" для врегулювання ситуації на сході України. Там також стверджували, що введення проти ОРДЛО блокади навесні 2017-го стало тим фактором, який сприяв "розриву сторін".

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Теми
Російсько-український конфліктВійна на Донбасі
Особа
Леонід Кучма
Місце
Україна
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
В чем вообще смысл этих пустых разговоров про замороженные конфликты? Если посмотреть историю подобных конфликтов - практически нет исторических прецедентов по их успешному возвращению в страну отделения. И причиной тому обычно как раз служит деинтеграция с одной страной и интеграция с другой. В настоящее время на Украине все системы настроены на вечный конфликт. Поэтому повторюсь - не понятен смысл пустых разговоров от выкопанных политических трупов. Разве что развеять инфоповод перед выборами - мол - ну вот мы пытались.
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Н Олег
Н Олег
устроив блокаду, хряк с б@ндерами умышленно вывели предприятия ЛНР и ДНР из "правового поля" Куива ... возвращение туда ... это решать донбасцам ... но очевидное условие -- полное снятие блокады и принятие на себя всех обязательств по социальному обеспечению и пенсионным отчислениям -- утром деньги -- вечером стулья, вечером деньги -- утром стулья, но деньги -- вперёд!..
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
ivanov koly, за свидомых уже давно все решает госдеп.
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ivanov koly
ivanov koly
Н Олег, вы меня особенно рассмешили, когда сказали что донбасцы будут решать как им поступать.За них все давно решает кремль
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