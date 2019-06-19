Зняття блокади з Донбасу: Кучма поставив "Л/ДНР" жорстку умову

Україна готова переглянути рішення РНБО про торговельні обмеження в окупованих районах Донецької і Луганської областей лише після того, як розташовані там промислові активи повернуться в українське правове поле.

Про це в середу, 19 червня, за підсумками зустрічі в Мінську заявив представник України в Тристоронній контактній групі Леонід Кучма, передає його прес-секретар Дарка Оліфер у Facebook.

"Тільки після повернення українських активів в українське правове поле може йти мова про перегляд рішення РНБО щодо впровадження торгових обмежень стосовно ОРДЛО", – процитувала вона Кучму.

Також українська сторона наголосила на неприпустимості видачі паспортів РФ жителям ОРДЛО, зазначивши, що такі кроки блокують Мінський процес і ставлять під загрозу подальші переговори.

Леонід Кучма Фокус.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, на засіданні Тристоронньої контактної групи на переговорах у Мінську 5 червня сторони домовилися про підготовку нової угоди про припинення вогню на Донбасі.

В ОБСЄ раніше заявили, що зняття блокади з Донбасу могло б стати "великим проривом" для врегулювання ситуації на сході України. Там також стверджували, що введення проти ОРДЛО блокади навесні 2017-го стало тим фактором, який сприяв "розриву сторін".

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