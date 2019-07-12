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Вибори до Верховної Ради України 2019

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Знятого ЦВК із виборів кандидата в депутати від "Слуги народу" Куницького викрили в підробці. Фото

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Знятого ЦВК із виборів кандидата в депутати від "Слуги народу" Олександра Куницького, а також його адвокатів Олександра Перемежка і Тараса Гуменюка викрили в підробці документів, які пояснюють його тривалу відсутність в Україні за останні 5 років.

У записі на Facebook депутат Андрій Денисенко публікує документи, подані Олександром Куницьким у Центральну виборчу комісію під час реєстрації кандидатом в народні депутати.

Вони датовані 2015 роком. Втім, Денисенко вказує на те, що датою створення електронних файлів значиться 25 червня 2019-го. Депутат приходить до висновку, що подані документи є підробленими і не можуть служити поясненням тривалої відсутності Куницького в Україні в 2015 році. Відповідно, згідно з законом, він не може брати участь у виборчих перегонах.

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Олександр Куницький

Олександр Куницький

Facebook Олександра Куницького

"Пропоную Вашій увазі отримані докази цинічної підробки паном Куницьким і його довіреною особою Олексієм Курцевим документів. Тим самим, який причетний до різні студентів в Харкові в 2015 році. Зокрема, надаю листування між Куницьким і Курцевим, де ми бачимо підготовку фіктивних наказів, які допомогли проросійському агенту потрапити у ВР. До адвокатів Олександра Перемежка і Тараса Гуменюка, які мають відношення до даної справи і які готували ці документи, будуть окремі питання. Як ми бачимо, 25 червня, “ОПГ” в складі Куницького-Курцева і нечистих на руку адвокатів (red check mark) готували накази (red check mark), датовані 2015 роком і які б пояснювали, де знаходився пан Куницький більше 180 днів, які так необхідні для того, щоб залишитися кандидатом у депутати", – написав Андрій Денисенко.

Знятого ЦВК із виборів кандидата в депутати від "Слуги народу" Куницького викрили в підробці. Фото

Facebook Андрія Денисенка

Знятого ЦВК із виборів кандидата в депутати від "Слуги народу" Куницького викрили в підробці. Фото

Facebook Андрія Денисенка

Знятого ЦВК із виборів кандидата в депутати від "Слуги народу" Куницького викрили в підробці. Фото

Facebook Андрія Денисенка

Знятого ЦВК із виборів кандидата в депутати від "Слуги народу" Куницького викрили в підробці. Фото

Facebook Андрія Денисенка

У документах, до яких апелює Денисенко, йдеться про оформлення закордонних відряджень для Куницького: з 15 березня по 20 серпня він перебував в Угорщині, з 20 серпня по 8 вересня – у Румунії, з 8 вересня по 5 грудня – друга частина відрядження в Румунії. Денисенко звертає увагу на абсолютну ідентичність наказів про відрядження Куницького. А далі публікує скріни, що підтверджують: датою створення всіх документів значиться один і той же день в 2019 році. Створені документи користувачем "Taras Humeniuk" – транслітерація співпадає з ім'ям адвоката Куницького Тараса Гуменюка.

Знятого ЦВК із виборів кандидата в депутати від "Слуги народу" Куницького викрили в підробці. Фото

Facebook Андрія Денисенка

Знятого ЦВК із виборів кандидата в депутати від "Слуги народу" Куницького викрили в підробці. Фото

Facebook Андрія Денисенка

Знятого ЦВК із виборів кандидата в депутати від "Слуги народу" Куницького викрили в підробці. Фото

Facebook Андрія Денисенка

Знятого ЦВК із виборів кандидата в депутати від "Слуги народу" Куницького викрили в підробці. Фото

Facebook Андрія Денисенка

Нагадаємо, 11 липня ЦВК скасувала реєстрацію Олександра Куницького кандидатом в народні депутати. До слова, востаннє Куницький офіційно пояснював свою відсутність в Україні роботою на компанію "1+1 Продакшн".

Водночас на документах, опублікованих Денисенком, значиться фірма самого екс-кандидата в нардепи. Андрій Денисенко просить ЦВК порівняти обидві редакції документів Куницького: "Певно, справедливо розсудивши, що накази від самого Куницького викличуть обґрунтовані сумніви, було прийнято рішення надати йому накази від ГО "Еліта нації", яку очолює пан Курцев і "1+1 Продакшн". Панове з ЦВК, може, ви порівняєте редакції? Можливо, великі махінатори Куницький і Курцев надаючи вам фальсифікат, навіть не виправили помилки і не змінювали текст?" – заявив нардеп.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Куницький вибухнув скандальною заявою про анексувати Крим, визнавши його частиною Росії.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особа
Олександр Куницький
Місце
Україна
Теги
Партія "Слуга народу" ЦВК
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