Цікавий момент. Зеленський обіцяв щомісячну вчителям зарплату в $ 4.000. Обдурив і зарплату не підвищив. Зате дав міністра-плагіатора Шкарлета. Як тепер вчителі та професура зможуть пояснити учням і студентам, що плагіат це дуже погано? Адже "історія успіху" нового міністра свідчить про зворотне. Бреши, обманюй, стань міністром. Про ганьбу в очах всього світу промовчу.

PS До речі, для розуміння. Шкарлет призначений на особисте прохання Папи Зеленського. Це він так наполіг, що Зеленський-молодший натиснув на Верховну Раду.

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