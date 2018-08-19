"Знову на підборах!" З'явилося відео з Путіним із весілля в Австрії

У мережі з'явилися відео з весілля глави МЗС Австрії Карін Кнайсль, на яку був запрошений президент РФ Володимир Путін. На записах він говорить тости німецькою і танцює з нареченою (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Кілька відео в своєму Twitter оприлюднив журналіст кремлівського пулу Дмитро Смірнов. Зокрема, російського президента зняли в той момент, як він читав промову з листка.

"Для мене велика честь знову відвідати гостинну Австрію. Згоди та любові, як кажуть у нас в Росії", - побажав молодятам Володимир Путін.

У коментарях до запису деякі користувачі написали про справжню теорію змови з двійником президента РФ. Сам він, мовляв, німецьку знає, тому читати з листка не повинен. Відповідно, на весілля він поїхав не особисто, а відправив замість себе людину зі схожою зовнішністю.

"А я то думав, що знайшли німецькомовну ляльку, а воно знову по шпаргалці. Скільки можна палитися, ми вже і без того знаємо, що це давно не Путін", - написав Інокентій Раскольні.

Крім цього, в інтернеті також з'явилося відео танцю Кнайсль і Путіна, в коментарях до якого про російського президента негативно відгукувалися.

"Незручно старому на підборах. Кострубато вийшло", - написала Ольга Тихомирова.

"Саме час, Володимире Володимировичу. Пенсіонери ситі, зростання економіки стабільне. Давайте танцювати", - висловився Бердан Курбан.

Козаки перейшли на німецький: Кубанський хор на весіллі в Австрії співає німецькою мовою pic.twitter.com/g2ieJuhSQh - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) 19 серпня 2018 р

"Як ми говоримо в Росії - злагода та любов": Путін на німецькому виголошує тост на весіллі в Австрії https://t.co/DJZsZWXHCO pic.twitter.com/qksu9DPSfh - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) 19 серпня 2018 р

Як писав OBOZREVATEL, про запрошення Путіна на весілля австрійського міністра стало відомо за кілька днів до заходу. Прес-служба російського президента повідомила, що він відвідає церемонію по дорозі на зустріч з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.