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"Знову на підборах!" З'явилося відео з Путіним із весілля в Австрії

9.6тЧитати новину російською

У мережі з'явилися відео з весілля глави МЗС Австрії Карін Кнайсль, на яку був запрошений президент РФ Володимир Путін. На записах він говорить тости німецькою і танцює з нареченою (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Кілька відео в своєму Twitter оприлюднив журналіст кремлівського пулу Дмитро Смірнов. Зокрема, російського президента зняли в той момент, як він читав промову з листка.

"Для мене велика честь знову відвідати гостинну Австрію. Згоди та любові, як кажуть у нас в Росії", - побажав молодятам Володимир Путін.

У коментарях до запису деякі користувачі написали про справжню теорію змови з двійником президента РФ. Сам він, мовляв, німецьку знає, тому читати з листка не повинен. Відповідно, на весілля він поїхав не особисто, а відправив замість себе людину зі схожою зовнішністю.

"А я то думав, що знайшли німецькомовну ляльку, а воно знову по шпаргалці. Скільки можна палитися, ми вже і без того знаємо, що це давно не Путін", - написав Інокентій Раскольні.

Крім цього, в інтернеті також з'явилося відео танцю Кнайсль і Путіна, в коментарях до якого про російського президента негативно відгукувалися.

"Незручно старому на підборах. Кострубато вийшло", - написала Ольга Тихомирова.

"Саме час, Володимире Володимировичу. Пенсіонери ситі, зростання економіки стабільне. Давайте танцювати", - висловився Бердан Курбан.

Як писав OBOZREVATEL, про запрошення Путіна на весілля австрійського міністра стало відомо за кілька днів до заходу. Прес-служба російського президента повідомила, що він відвідає церемонію по дорозі на зустріч з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Особа
Володимир Путін
Місце
Австрія
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Комментарии на сайте не модерированы
Semizalupiv Opanas
Semizalupiv Opanas
ну я ж говорил,самый большой недостаток Путина ,это его рост,а интересно,если бы он имел длину как у Дэ Голя ,что бы ему вменяли..
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Олег
Олег
На лабутенах на х...!
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
я даже эту мерзость смотреть на могу меня рвет
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