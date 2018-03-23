Опозиція українському інтересу в серці уряду!

Віце-прем'єр з питань євроінтеграції Іванна Клімпуш-Цинцадзе нарікає на контрабанду лісу та зростання збитків від незаконних рубок на 20 млн грн у 2017 році, коли мораторій на експорт лісу-кругляка запрацював на повну.

Проте вона чомусь не каже, що згідно офіційних даних ДФС та Держстату лише за перший рік повноцінної дії мораторію (2017) маємо:

+2 МЛРД ГРН додаткових інвестицій (зростання вдвічі);

+4 МЛРД ГРН несировинного експорту;

+ 400 МЛН ГРН додаткових податкових платежів до бюджету....

+ десятки нових виробництв і тисячі робочих місць по всій Україні!

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А щодо проблеми незаконних рубок то Остап Семерак як профільний Міністр з ними системно бореться і ми йому всіляко в цьому сприятимемо. А за "діряві" економічні кордони, зокрема за контрабанду лісу, яка за останні 5 років сягнула $1 МЛРД (!), має відповідати Міністр фінансів Олександр Данилюк, якому підпорядкована митниця. Контрабанду треба перекривати, бо вона руйнує усю українську промисловість!

Виправдовувати свою бездіяльність, саботувати закон, робити заяви проти українських інтересів ми не дамо жодному урядовцю, в тому числі Віце-прем'єру!

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Як би нас не критикували, як би не намагались збити з проукраїнського курсу, ми з Олегом Ляшком і однодумцями не тільки ЗБЕРЕЖЕМО МОРАТОРІЙ НА ЕКСПОРТ ЛІСУ, а й ВВЕДЕМО КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА КОНТРАБАНДУ КРУГЛЯКА через наш законопроект про збереження українських лісів №5495, який парламент вчора прийняв за основу!

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З Міжнародним Днем захисту лісів!