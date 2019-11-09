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9 листопада • оновлено в 11:33
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Знизять держборг до 40%: у Мінфіні розкрили рекордні плани

1.3т Читати матеріал російською

Міністр фінансів України Оксана Маркарова заявила про плани уряду за два роки знизити державний борг держави до 40% ВВП і домогтися бездефіцитного бюджету.

Про це вона заявила в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера". За словами чиновниці, країні невигідна постійна реструктуризація державного боргу через втрати репутації.

Міністр фінансів Оксана Маркарова

Міністр фінансів Оксана Маркарова

https://twitter.com/Vecherka_News

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За словами глави відомства, уряд планує в 2020 році знизити державний борг до 52% ВВП, а через два роки знизити його до 40%. Це дозволить Україні "жити так, як європейські країни", підкреслила чиновниця.

"Коли їм потрібно для розвитку – вони позичають кошти, коли не потрібно – не позичають. Тому що борг сам по собі – це не погано, погано, коли ми беремо борг і проживаємо його", – заявила Маркарова.

Чиновниця нагадала. як Україна збільшувала борг з 2006 по 2008 рік, після чого його розмір "стрімко він виріс з 2013 по 2014 рік, тому що він був у валюті, тому що в 2013 році було взято одночасно 3 млрд у валюті". Зараз Україна знову знижує борг, і в цьому році він вже менше 60%, підкреслила Маркарова. При цьому вона зазначила, що в наступному році дефіцит бюджету буде тільки 2% ВВП, в нинішньому році він 3,2%.

"Тобто ми постійно будемо намагатися прийти до бездефіцитного бюджету, і це дасть нам можливість абсолютно вирішити всі наші боргові питання, і направляти зароблені кошти на важливі і пріоритетні питання", – зазначила глава відомства.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як прем'єр-міністр Олексій Гончарук назвав основною статтею витрат у проекті Державного бюджету на 2020 рік обслуговування держборгу в розмірі 141 млрд грн.

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Теми
Реструктуризація боргів України Свобода слова Савіка Шустера
Особа
Оксана Маркарова
Місце
Україна Київ
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
государственный долг государства -- плеоназм -- явный излишек слов при излишке сала и отсутствии мозгов
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
Xозяин Xoxлов, судя по роже сало в ней есть
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Они вообще сгнобят население, по факту физически уничтожив пенсионеров и инвалидов. Врет она.
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Провосеков Матвей
Провосеков Матвей
"из-за потерь репутации." Да она шутит что ли.? Как можно потерять то чего давно уже нет.
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