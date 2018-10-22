''Знайти компроміс'': соратниця Януковича зробила скандальну заяву про дружбу з Росією

Колишня радниця українського президента-втікача Віктора Януковича Ганна Герман виступила за відновлення відносин із Росією.

Як передає NewsOne, Герман заявила, що Києву потрібно шукати компроміс із Москвою. За її словами, Росія нібито усвідомила, що зробила помилку, вирішивши "загострити конфлікт".

"Ми нікуди не дінемо Росію від українського кордону. Вона є, була і буде нашим сусідом, тому у нас немає іншого виходу, крім як шукати компроміс і шукати повернення до відносин, які були б нам вигідні, - щоб ми брали те, що було б нам вигідно - нашим інтересам, нашій економіці нашим людям, і щоб вони робили тут свій інтерес", - сказала Герман.

"Російські політики першої лінії вже зрозуміли, що загострювати конфлікт з Україною було помилкою. Треба було робити все, щоб підтримувати в Україні ту політику, яка давала б можливість партнерських відносин", - заявила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Герман назвала "моральними каліками" українських військовослужбовців, які воюють із терористами на Донбасі.