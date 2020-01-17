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17 січня • оновлено в 17:45
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Змінила ГАЗ на Mercedes: Тимошенко засікли з елітним кортежем. Відео

2.4т
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У п'ятницю, 17 січня, народна депутатка, лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко приїхала до Верховної Ради на елітному Mercedes-Benz S 500.

Політикиня прибула до парламенту в супроводі іншого дорогого авто – позашляховика Mercedes-Benz G 350. Відео з нардепкою опублікували в мережі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

Зазначимо, що в 2019 році Тимошенко подала декларацію, в якій не вказала, що користується вищевказаними транспортними засобами. Політикиня згадала лишень Mercedes-Benz GLS 350 (2017 року випуску) і ГАЗ 14 "Чайка" (1983 року випуску), що записані на її чоловіка Олександра Тимошенка.

Декларація Тимошенко

Декларація Тимошенко

Скриншот

Водночас у 2018 році лідерка "Батьківщини" мала 407 390 грн зарплати. Також вона отримала кошти на виконання депутатських повноважень – 422 880 грн, іноземний дохід – 270 896 грн, банківські відсотки – 69 522 грн.

Декларація Тимошенко

Декларація Тимошенко

Скриншот

На банківському рахунку вона тримає 958 798 грн готівки.

Ціни на авто з сайту автопродажів

Ціни на авто з сайту автопродажів

Скриншот

Ціни на авто з сайту автопродажів

Ціни на авто з сайту автопродажів

Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в центрі Києва на відео зняли приголомшливий кортеж.

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Автор
Тимур Григоренко
Особа
Юлія Тимошенко
Місце
Україна
Теги
декларація авто Mercedes-Benz ВО Батьківщина Верховна Рада України
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