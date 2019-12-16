Зміни до Конституції: Зеленського звинуватили в побудові "нового СРСР"

Співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко заявила що президент Володимир Зеленський пропонованими змінами до Конституції скасовує демократичну реформу децентралізації та вводить смотрящих і диктатуру.

Про це вона повідомила під час виступу на погоджувальній раді 16 грудня. За її словами, внесені зміни свідчать про скасування народовладдя.

"Правляча партія прийшла до влади під гаслами народовладдя. Внесені зміни президентом до Конституції, які тільки сьогодні були оприлюднені на сайті Верховної Ради, насправді свідчать про те, що скасовується європейська модель децентралізації. Вводиться система, коли президент вводить "смотрящих", яких називає модним словом "префекти", – зазначила Геращенко.

Ірина Геращенко звернулась до Ради через зміну Зеленським Конституції

Вона додала, що таким чином, президент зможе зупиняти повноваження мерів та міських рад, а також за поданням префекта призначати "державних уповноважених".

"Такі дії – це ніяке не народовладдя. Очевидно, що пост-радянські люди намагаються повернутись в New USSR", – наголосила парламентар.

Геращенко наголосила, що "Євросолідарність" буде цьому протистояти.

За словами депутатки, команда п’ятого президента Петра Порошенка усі зміни до Конституції обговорювала на конституційній раді, куди входили експерти і представники всіх фракцій.

"А нині в залу вносять зміни до Конституції, яких ніхто не бачив і невідомо хто їх писав і узгоджував", – сказала Геращенко.

Як писав OBOZREVATEL, на сайті Верховної Ради опублікували законопроєкт президента Володимира Зеленського, яким він вносить зміни до Конституції щодо децентралізації.

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