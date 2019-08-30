Зміни до Конституції: Зеленський вніс в Раду нашумілий законопроект

Президент України Володимир Зеленський запропонував зменшити кількість народних депутатів з 450 до 300 осіб.

Про це сказано в законопроекті №1017 "Про внесення змін до статті 76 і 77 Конституції України (щодо зменшення конституційного складу Верховної Ради України і закріплення пропорційної виборчої системи)".

Глава держави пропонує урізати кількість нардепів до 300, які також будуть обиратися на п'ять років. При цьому з тексту Конституції зникає формулювання "які обираються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування".

"Народним депутатом України може бути громадянин України ("може бути обраний громадянин України" в поточній редакції – Ред.), який на день виборів досяг двадцяти одного року, має право голосу, постійно проживає в Україні не менше останніх п'яти років і володіє державною мовою ( "і проживає в Україні протягом останніх п'яти років" в нинішній редакції Конституції – Ред)", – так Зеленський пропонує змінити текст закону.

При цьому народні обранці повинні володіти державною мовою.

Відповідно до законопроекту не зможе стати нардепом українець, який має судимість за вчинення умисного злочину, або якщо ця судимість не погашена і не знята в установленому законом порядку.

Володимир Зеленський

У ст. 77 Конституції пропонується закріпити, що Рада обирається за пропорційною системою. При цьому залишається формулювання, що порядок проведення виборів народних депутатів України встановлюється законом.

Відзначимо, якщо закон приймуть, то він почне діяти після виборів нового складу Верховної Ради. Тобто в наступну Раду можуть увійти 300 нардепів шляхом пропорційного голосування.

Документ визначено президентом як невідкладний.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада України отримала законопроект про процедуру імпічменту президента.

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