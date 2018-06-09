Змін не буде: в Росії пояснили значення "грізного бурчання" Кремля для України

Під час чергового президентського терміну Володимира Путіна в РФ принципових змін для України не відбудеться.

Ведення зовнішньої політики Кремля щодо нашої країни залишиться таким самим, написав у своїй блозі на OBOZREVATEL опозиційний політолог з Росії Олександр Ситін.

"Час від часу з Кремля, як з ведмежого барлогу, буде лунати більш-менш грізне бурчання, час від часу буде засідати комісія в нормандському форматі по реалізації мінських угод, триватиме в російських ЗМІ інформаційна війна проти України", - припустив Ситін.

На його думку, в самій же Росії чергове президентство Путіна теж навряд чи принесе зміни.

"Розвиток з точки зору В.Путіна і російського народу - це збільшення озброєння, реалізація великих проектів, на кшталт Кримського моста або Північного потоку. Так, такі проекти є, і вони будуть реалізовуватися. Але змін в політиці і тим більше в економічному устрої країни не буде", - спрогнозував політолог.

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