ЗМІ дізналися про реакцію Зеленського на провал голосування за Вітренка

Юрій Сергієнко
Юрій Сергієнко
Політика
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З'явилася інформація про реакцію Зеленського на провал призначення Вітренка

Народні депутати від "Слуги народу" провалили голосування за кандидатуру Юрія Вітренка на посаду віцепрем'єра – міністра енергетики, проігнорувавши пряме прохання президента Володимира Зеленського.

Як пише "Страна" з посиланням на своє джерело, це викликало різко негативну реакцію самого глави держави і його Офісу.

"Перший (Зеленський) лютує, Офіс президента теж. Вони телефонували, намагалися протиснути, але не вийшло. Хтось ставив плюсик у чаті й не голосував, хтось просто не брав слухавку, вимикав телефон", – розповів співрозмовник.

За його словами, це показова ситуація, тому що тепер на Банковій не знають, що їм робити. "Нового кандидата поки немає, а голосувати з-під палки більше ніхто не буде", – пояснило джерело.

Telegram "Страна".

Зі свого боку джерела OBOZREVATEL уточнили, що голосування провалилося через відмову підтримати кандидатуру Вітренка нардепів від "Опозиційною платформи – За життя".

"Воно провалилося тому, що відмовилися голосувати група Льовочкіна, а за нею і Медведчук", – сказав співрозмовник.

Водночас глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що альтернативи Вітренку на цю посаду наразі немає, тому повторне голосування за нього відбудеться в січні.

Він вважає, що близько 20-30% голосів не вистачило тому, що була відсутня комунікація з кандидатом.

"Дуже багато депутатів почуваються трохи скривдженими, що в них не було, як то кажуть, доступу до тіла. Я особисто ходив по залу й питав людей", – сказав Арахамія журналістам.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада 17 грудня провалила призначення Юрія Вітренка віцепрем'єр-міністром – міністром енергетики. За відповідне рішення проголосувало 186 нардепів із 225 необхідних.

Раніше профільний комітет парламенту відхилив його кандидатуру.

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